Digitale Technik bei Stuttgart 21: CDU-Verkehrsexperte wirft Bahn Vertrauensbruch vor

1 Den Digitalen Knoten Stuttgart und die Digitale Schiene bewirbt die Bahn noch in der Stuttgart-21-Ausstellung. Am Willen zur Umsetzung gibt es allerdings erhebliche Zweifel. Foto: IMAGO//Arnulf Hettrich

Im Streit um die Digitalisierung der Sicherungstechnik der Bahn im Knoten Stuttgart wird der Ton rauer. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth warnt davor, dass die Bahn Geld des Bundes in erheblicher Höhe verfallen lässt und eine weitere Verzögerung bei Stuttgart 21 riskiert.











Will es die Deutsche Bahn bei der Digitalisierung des Bahnknotens Stuttgart bei einer Sparversion belassen? Diese Gefahr steht zunehmend im Raum, wie der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete und Verkehrsexperte seiner Fraktion, Michael Donth, in einem Schreiben an mehrere Bahnmanager in deutlichen Worten kritisiert. Der Brief liegt unserer Redaktion vor.