Digitale Souveränität: GMX verzeichnet Kundenzuwachs wegen Datenschutz-Sorgen

1 Der deutsche E-Mail-Dienst GMX konkurriert vor allem mit Gmail. Foto: Wolf von Dewitz/dpa

Wegen Sorgen um US-Datenzugriffe wechseln viele zu GMX. Jetzt setzt der Anbieter auf eigene KI-Modelle, um Datenschutz und neue Funktionen im Postfach zu vereinen.











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Karlsruhe - Der deutsche E-Mail-Anbieter GMX verzeichnet derzeit einen deutlichen Kundenzuwachs. "Die Sorge der Menschen in Deutschland vor einem unberechtigten Zugriff der US-Behörden auf ihre persönlichen Daten unter der Regierung von Donald Trump sorgt derzeit für bei uns für einen starken Kundenzulauf - ähnlich wie im Jahr 2013, als die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden Schlagzeilen machten", sagte GMX-Geschäftsführer Michael Hagenau.