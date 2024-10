Digitale Signaltechnik für die S-Bahn Stuttgart: Region verliert die Geduld mit der Bahn

1 Der Verkehr der S-Bahn Stuttgart soll künftig digital geregelt werden. Doch die Bahn lässt die Region weiter im Unklaren über den Umfang des Ausbaus. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Die für die S-Bahn Stuttgart zuständigen Regionalpolitiker wollen sich in Sachen Digitalisierung nicht länger von der Bahn hinhalten lassen. Dass der Aufsichtsrat der DB bei seiner Sondersitzung keinen entsprechenden Beschluss gefasst hat, wird kritisiert.











Der Ton wird rauer, die Regionalräte in Stuttgart sind nicht mehr gewillt, die von der Deutschen Bahn in Sachen Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik verursachte Hängepartie weiter hinzunehmen. Die Wortmeldungen am Mittwoch, als sich der Verkehrsausschuss der Region auf einen Dringlichkeitsantrag der Freien Wähler hin mit dem Thema befasste, war der Tenor einhellig: Die Bahn müsse zu den einmal gegebenen Zusagen stehen.