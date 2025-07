2 Küsschen-Smiley oder nur Schwarz auf Weiß? Die Entscheidung für oder gegen Emojis kann in der Kommunikation einen Unterschied machen. Foto: Weronika Peneshko/dpa

Grübel-Smiley, Herzchen und Konfettikanone: Emojis beleben den Austausch per Messenger. Die kleinen Symbole können Wirkungen über das einzelne Gespräch hinaus haben, wie eine Studie zeigt.











Austin - Kleiner Smiley, große Wirkung: Emojis in Textnachrichten können die Zufriedenheit und empfundene Nähe in Freundschaften steigern. Das berichtet die Kommunikationswissenschaftlerin Eun Huh von der University of Texas in Austin in der Fachzeitschrift "PLOS One".