Digitale Gewalt: Staatsanwaltschaft will Fall nach Fernandes-Anzeige abgeben

Ist bald eine andere Staatsanwaltschaft für die Ermittlungen nach einer Anzeige von Collien Fernandes zuständig? Die Behörde in Itzehoe hat sich nun an Kollegen in Potsdam gewandt.
Die Staatsanwaltschaft Itzehoe will ihre Ermittlungen nach einer Strafanzeige von Schauspielerin und Moderatorin Collien Fernandes abgeben. „Wir haben die Akten der Staatsanwaltschaft in Potsdam mit der Bitte um Übernahme des Verfahrens übersandt“, sagte Oberstaatsanwalt Peter Müller-Rakow der Deutschen Presse-Agentur. „Da sich durch die hiesige Prüfung bezüglich der vorgeworfenen Handlungen Hinweise auf mögliche Tatorte im dortigen Bezirk ergeben haben.“