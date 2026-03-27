Digitale Gewalt: Collien Fernandes erneuert Vorwürfe – und kritisiert Medien

Collien Fernandes erhebt erneut schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner. In einem Instagram-Posting übt sie auch Kritik an den Medien.
Collien Fernandes hat in einem Instagram-Posting ihre Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner erneuert. Der nun veröffentlichte Beitrag auf der Social-Media-Plattform ist überschrieben mit: „Was er mir gegenüber gestanden hat“. Ihr Ex-Partner habe einen „Degradierungsfetisch“ entwickelt, schreibt Fernandes. Er habe in den vergangenen rund zehn Jahren „diverse Fakeprofile unter meinem Namen auf Social Media erstellt“, heißt es weiter. Über diese habe er „männliche User kontaktiert, fremde Männer und Männer aus meinem beruflichen Umfeld“.