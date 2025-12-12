Digitale Brieftasche: Der digitale Personalausweis kommt – und noch viel mehr

Ab 2. Januar 2027 soll die digitale Brieftasche online gehen. Bürger sollen sich mit der neuen App ausweisen können. Was damit außerdem noch möglich werden soll.
Am 2. Januar 2027 soll es so weit sein: Ab diesem Tag soll man sich in Deutschland per Smartphone ausweisen können. Das hat Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) nun in der Fernsehsendung „Markus Lanz“ bestätigt. Möglich sein soll das mit einer App, die bis Ende 2026 in allen EU-Staaten eingeführt werden soll: das „EU Digital Identity Wallet“ (EUDI-Wallet). In anderen Ländern gibt es das Wallet schon, in Deutschland wird es ab 2027 schrittweise eingeführt. Was genau soll die App alles können?