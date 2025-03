Difäm Tübingen versucht zu helfen: Die Verlorenen im Kongo

1 In den Krankenhäuser in Goma drängen sich die Verletzten, die von Gewehrkugeln oder Granatsplittern getroffen worden sind. Darunter auch viele Kinder. Foto: AFP/ALEXIS HUGUET

Während aller Augen auf die Konflikte in der Ukraine sowie im Gazastreifen gerichtet sind, bahnt sich im Ostkongo eine humanitäre Katastrophe an: Das Difäm Tübingen versucht Gesundheitseinrichtungen zu unterstützen. Ein Arzt vor Ort berichtet über die tägliche Gewalt auf der Straße.











Link kopiert



Es ist zwischen ein und drei Uhr nachts als bewaffnete Rebellen am 3. März das Ndosho-Krankenhaus im Westen der Stadt Goma überfallen. Bis zuletzt wurden in dem von der Baptistengemeinde geführten Hospital Kriegsverwundete und Zivilisten behandelt, die in dem ausufernden Konflikt verletzt worden sind. Das ist nun kaum noch möglich: Die Rebellen haben Patienten und Krankenhausmitarbeiter terrorisiert und verschleppt. Die wenigen Medikamente und Verbandsmaterialien, die noch vorrätig sind, sind geplündert worden. „Der Krieg muss endlich aufhören“, schreibt der kongolesische Arzt Amiri, der per Whatsapp über die aktuellen Vorkommnisse in den kirchlich geführten Einrichtungen in der Provinz rund um Goma berichtet.