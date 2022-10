1 Dietrich Mateschitz – hier bei einem Spiel von RB Leipzig – starb im Alter von 78 Jahren. Foto: imago/Picture Point LE/Sven Sonntag

Der Gründer des Unternehmens Red Bull, Dietrich Mateschitz, ist tot. Der österreichische Milliardär starb im Alter von 78 Jahren, wie das Unternehmen für Energy-Drinks mitteilte.















Der Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot. Der österreichische Milliardär starb im Alter von 78 Jahren, wie das Unternehmen für Energy-Drinks am Samstagabend mitteilte. Die Geschäftsleitung informierte die Mitarbeiter in einer E-Mail über Mateschitz’ Tod. „In diesen Momenten überdeckt Trauer alle anderen Gefühle. Aber schon bald wird die Trauer Platz machen für Dankbarkeit, dafür, was er verändert, bewegt, bewirkt und so vielen Menschen ermöglicht hat“, hieß es in der Mail.

Mateschitz starb an Krebs

Laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA starb der öffentlichkeitsscheue Milliardär, der rund um die weltberühmte Marke Red Bull ein Sport- und Medienimperium aufbaute, an Krebs. Er hinterlässt einen Sohn.

Christian Horner, Chef des Formel-1-Teams von Red Bull, würdigte Mateschitz als leidenschaftlichen Unterstützer und als „Rückgrat all dessen, was wir tun“. Horner bezeichnete ihn am Rande des Großen Preises der USA im texanischen Austin als „Mann mit Visionen und starkem Charakter“, der „nie Angst hatte, seinen Träumen zu folgen, wie er es hier in der Formel 1 getan hat“. „Er war ein unglaublich visionärer Unternehmer“, sagte auch Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali.

13.000 Mitarbeiter in 172 Ländern

Mit 40 Jahren begann für den 1944 in der Steiermark geborenen Mateschitz ein steiler Aufstieg. Nachdem er zunächst Betriebswirtschaft studiert und für einen Zahnpasta-Hersteller gearbeitet hatte, gründete er 1984 zusammen mit dem Thailänder Chaleo Yoovidhya das Unternehmen Red Bull. Den Energy-Drink hatte er zuvor auf einer Geschäftsreise in einer Hongkonger Hotelbar kennengelernt.

Das Unternehmen mit Sitz im österreichischen Fuschl am See beschäftigt heute mehr als 13.000 Mitarbeiter in 172 Ländern. Jährlich werden fast zehn Milliarden Dosen Red Bull verkauft, der Umsatz liegt bei rund acht Milliarden Euro.

Aus Motorsport nicht mehr wegzudenken

Mit wachsendem Erfolg baute der Unternehmer rund um die Marke Red Bull ein Sport- und Medienimperium auf. Er investierte unter anderem in den Extremsport und ein Formel-1-Team, das schon bald mit Champions wie Sebastian Vettel und Max Verstappen aus dem Motorsport nicht mehr wegzudenken war.

2005 wagte Red Bull den Schritt in die Fußball-Welt, investierte in den österreichischen Fußballverein Red Bull Salzburg, später auch in den RB Leipzig.

Im Jahr 2007 gründete Mateschitz in Österreich das Medienunternehmen Media House. Ein Teil des Medienimperiums geriet später wegen zunehmend verschwörungstheoretischer Tendenzen insbesondere in der Corona-Pandemie in die Kritik. Mateschitz selbst fiel 2017 in einem seiner raren Interviews mit umstrittenen Äußerungen über die Migrationspolitik in Europa auf.

Das Magazin „Forbes“ listete den Red-Bull-Gründer 2022 mit einem geschätzten Vermögen von 27,4 Milliarden Euro als reichsten Mann Österreichs. Neben einer Privatinsel auf den Fidschis besaß er auch zahlreiche Immobilien in Österreich.