Dietmar Späth: Baden-Badens Rathauschef ist dienstunfähig

Nach langer Krankheit wird Dietmar Späth für dienstunfähig erklärt. Innerhalb von drei Monaten nach Freiwerden der Stelle muss ein neuer Rathauschef gewählt werden.
– Die Stadt Baden-Baden muss sich einen neuen Oberbürgermeister suchen. Der seit langem krankgeschriebene Rathauschef Dietmar Späth (parteilos) scheidet nach knapp vier Jahren vorzeitig aus dem Amt und geht in den Ruhestand. Das Regierungspräsidium Karlsruhe habe einem Antrag von Späth auf Dienstunfähigkeit stattgegeben, wie die Stadt Baden-Baden mitteilte.