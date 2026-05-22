Dietmar Allgaier und Rainer Lorz: So fiebern die Präsidenten von VfB und Kickers dem Finaltag entgegen

Am Samstag stehen der VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers jeweils in einem Pokalfinale. Wir haben die beiden Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz an einen Tisch gebracht.

An diesem Samstag (15.30 Uhr/Gazi-Stadion) spielen die Kickers im WFV-Pokal-Finale gegen die SG Sonnenhof Großaspach, um 20 Uhr kämpft der VfB in Berlin gegen den FC Bayern München um den DFB-Pokal. Die Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz äußern sich im Doppel-Interview zur Rivalität der beiden ungleichen Stuttgarter Clubs.

Meine Herren, schön, dass wir die wichtigsten Männer des Stuttgarter Fußballs an einen Tisch bekommen.

Lorz: Formal zumindest (lacht).

Allgaier: Die Premiere, dass beide Stuttgarter Clubs am gleichen Tag in einem Pokalendspiel stehen, ist doch ein schöner Anlass. Wir freuen uns zudem, dass unsere U 19 am Freitag in Potsdam gegen den VfL Wolfsburg ebenfalls um den DFB-Pokal spielt.

Ein weiterer Unterschied zu den Kickers besteht darin, dass der VfB in der Liga sein Ziel erreicht hat – und im Finale befreit aufspielen kann?

Allgaier: Der Einzug in die Champions League am letzten Bundesliga-Spieltag war sportlich und wirtschaftlich sehr entscheidend für uns. Jetzt spielen wir am Samstag im Pokalfinale mit dem FC Bayern München gegen den deutschen Meister und eine der besten Mannschaften Europas. Wir können befreit reingehen, ja, aber auch ehrgeizig.

Lorz: In der Liga sind wir in der Tat hinter den eigenen Erwartungen geblieben. Am Ende klaffte zur Spitze einfach eine zu große Lücke. Im Pokal wollten wir ins Finale und möglichst den Titel gewinnen. Diese Chance haben wir jetzt. Das wäre ein schöner Erfolg – mit dem Einzug in den DFB-Pokal als lukrative Zugabe.

Rund 250 000 Euro an Prämien wären garantiert.

Lorz: Das Sportliche steht im Vordergrund, aber klar: Das macht bei uns im Etat im Verhältnis zwar nicht ganz so viel aus wie die 40 Millionen aus der Champions League zum Gesamtetat des VfB. Die Einnahmen aus dem DFB-Pokal würden uns aber definitiv mehr Spielraum geben.

Auch die SG Sonnenhof Großaspach ist Meister. Aber die Kickers sind im Finale nicht der krasse Außenseiter wie der VfB gegen den FC Bayern?

Lorz: Wir haben die Generalprobe nicht unverdient mit 2:0 gewonnen, das wollen wir wiederholen, auch wenn die SG den einen oder anderen Spieler im Punktspiel geschont hat. Für mich ist aber jedes Finale ein 50:50-Spiel. Das ist bei VfB gegen Bayern auch nicht anders.

Allgaier: Ich bin überzeugt, solche Finalspiele haben eine eigene Dynamik. Wir gehen selbstbewusst ins Spiel. Nichts ist unmöglich.

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Wie nehmen Sie denn die Kickers generell wahr?

Allgaier: Sie haben eine lange Tradition und sind ein fester Bestandteil der Sportkultur in der Region. Legenden des VfB wie Karl Allgöwer, Guido Buchwald, Jürgen Klinsmann oder Fredi Bobic haben ihre Karriere bei den Blauen begonnen. Wir pflegen über Jahrzehnte hinweg einen guten und gesunden Wettbewerb.

Inzwischen spielt der VfB II eine Klasse über den Kickers. Kann man da noch von Rivalität reden?

Lorz: Sportlich klafft sicherlich eine große Lücke. Andererseits sehen vor allem unsere Fans immer noch eine Rivalität, was vielleicht auch der Rolle des Underdogs geschuldet ist. Und zumindest die U 19 und die U 17 spielen ja in der gleichen Liga. Natürlich wäre es uns lieber, wir wären auch mit der ersten Mannschaft zumindest eine Klasse höher. Aber das ist kein Wunschkonzert. Das muss man sich auf dem Platz erkämpfen und erarbeiten.

Allgaier: Ich finde schon, dass Stadt, Region und die dazugehörige Infrastruktur alle Voraussetzungen für zwei Proficlubs in den oberen drei Spielklassen mitbringen.

Lorz: Die Regionalliga Südwest ist leider ein Nadelöhr, da kommst du schwer raus. Da gilt es, auch mal die Gunst der Stunde zu nutzen. Die SG Sonnenhof hat das jetzt vorgemacht, wir haben es im ersten Jahr nach dem Aufstieg verpasst.

Weil ausgerechnet der VfB II den Kickers den Sprung in die dritte Liga wegschnappte.

Lorz: Da hatte der VfB auch eine extrem gute Mannschaft.

Allgaier: Die Drittligazugehörigkeit unserer U 21 ist sehr wichtig für uns. Ich wünschte mir nur mehr Zuschauer, die den Weg nach Aspach finden. Denen, die zunehmend kommen, wird sehr ansehnlicher Fußball geboten.

Lorz: Sie können in der kommenden Saison ja Doppel-Heimspieltage mit Drittliga-Aufsteiger Großaspach machen (lacht).

Treffen vor dem Finaltag am 23. Mai: Rainer Lorz und Dietmar Allgaier (re.) Foto: Baumann/Alexander Keppler

Der VfB buttert zwischen zwölf und 14 Millionen Euro pro Jahr in sein NLZ. Der letzte Spieler, der es ganz nach oben geschaffte hat, war Timo Baumgartl. Könnte man das Geld nicht sparen und die Spieler bei den Kickers „parken“?

Allgaier: Es wäre schön, wenn wir perspektivisch zwei, drei eigene Nachwuchsspieler bei den Profis etablieren könnten. Dennis Seimen hat als Leihspieler eine hervorragende Saison beim SC Paderborn gespielt, er könnte einer dieser Spieler werden. Generell hat aber jeder Verein seine eigene Struktur und Kultur. Von daher sehe ich eher andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Warum nicht mal wieder ein Testspiel vor Saisonbeginn?

Lorz: Das wäre schön. Ich könnte mir einen Tag des Stuttgarter Fußballs auf der Waldau sehr gut vorstellen. Da könnten wir vor den Profis zunächst etwa die Damen-Teams oder die Jugendmannschaften gegeneinander spielen lassen. Dann wäre mit Blick auf Sicherheitsbedenken alles auch in Sachen Rivalität etwas entspannter.

Allgaier: Das für die Zukunft einzuplanen, halte ich für eine gute Idee. Gemeinsam mit der Stadt könnten wir den Stuttgarter Fußball in einer Art Familienfest präsentieren. Vielleicht könnten wir einen karitativen Charakter mit reinnehmen.

Lorz: Ein Spiel ohne Antrittsgage wäre schon karitativ genug (lacht).

In diesem Zusammenhang, Herr Allgaier, Sie wissen wie man Millionär wird?

Allgaier: (Überlegt) Nein, weiß ich nicht.

Indem man als Multimillionär Kickers-Präsident wird.

Lorz: Ich habe zu Oberbürgermeister Frank Nopper gesagt, er soll diese Aussage unseres Ehrenpräsidenten Axel Dünnwald-Metzler bitte nicht zu häufig wiederholen. Sonst finde ich keinen Nachfolger mehr.

Dietmar Allgaier (li.) und Rainer Lorz im Gespräch mit Sport-Redakteur Jürgen Frey Foto: Baumann/Alexander Keppler

Immerhin profitieren die Kickers von den künftigen Heimspielen der VfB-Bundesligafrauen im Gazi-Stadion.

Lorz: Wir haben den Vertrag mit dem Caterer, der von den Zuschauerzahlen abhängig ist: Je mehr ins Gazi-Stadion kommen, desto mehr bekommen wir als Rückvergütung. Zusätzlich bieten wir dem VfB unsere LED-Bande und die Anzeigentafel zur Nutzung an. Da ist er aber noch etwas zögerlich.

Allgaier: Wir sind ja noch in Gesprächen.

Herr Lorz, Sie sind seit 2010 Präsident der Kickers. Holger Bachthaler wird der 20. Coach in Ihrer Ära.

Lorz: Das ist unfair, da sind alle Interimstrainer mitgerechnet.

Allgaier: Da kann ich nicht mithalten (schmunzelt).

Wie viel hängt an Ihrem Chefcoach Sebastian Hoeneß?

Allgaier: Er passt perfekt zu uns, ist klar, strukturiert und unaufgeregt. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem VfB. Ich schätze ihn sportlich, aber auch menschlich sehr. Und die Erfolge unter ihm sprechen für sich. Deshalb freuen wir uns, mit ihm auch in die nächste Saison zu gehen.

Und über sein Vertragsende 2027 hinaus? Sehen Sie zumindest eine kleine Chance, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern?

Allgaier: Jetzt haben wir das Bundesligafinale gerade hinter uns, das Pokalfinale vor uns. Darauf konzentrieren wir uns. Danach gehen wir in die weiteren Planungen mit Vertragsthemen. Das betrifft zunächst vor allem Spieler und auch den Sport-Vorstand.

Würde Sebastian Hoeneß auch zu dem Club passen, den sein Onkel Uli geprägt hat?

Allgaier: Das müssen Sie ihn fragen.

Ist es nur eine Frage der Zeit, bis er beim FC Bayern landet?

Allgaier: Wir wünschen uns, dass er noch möglichst lange VfB-Trainer ist. Was für ihn als nächsten Schritt anstehen könnte, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich freue mich auf das, was beim VfB mit ihm kommt, das wird unser Weg.

Lorz: Die Trainerentscheidung hat beim VfB optimal gepasst. Man darf die Rolle des Chefcoachs gerade beim Thema Teambuilding nicht unterschätzen. Es ist eine wesentliche Aufgabe, dass die Mannschaft funktioniert. Daher setzen wir in der neuen Runde auch auf Holger Bachthaler, der in Illertissen gezeigt hat, dass er das sehr gut hinbekommt – mit geringeren Mitteln.

Exorbitante Mittel hätte die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland, Prezero, Schwarz Digits usw.) mit einem Gesamtumsatz von rund 175 Milliarden Euro zur Verfügung. Wie schaut man in Stuttgart auf deren möglichen Einstieg im Heilbronner Fußball, um mit dem SGV Freiberg als Heimteam am großen Rad zu drehen?

Lorz: Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob dies trotz des Nicht-Aufstiegs des SGV noch ein Thema ist.

Allgaier: Ich war in meiner Rolle als Landrat des Kreises Ludwigsburg mit den Verantwortlichen des SGV Freiberg vor längerer Zeit im Gespräch, dabei ging es um den Umzug. Die Schwarz-Gruppe ist auch beim VfB Premium-Partner. Wenn wir starke Partner haben, die sich an mehreren Stellen engagieren, ist das doch schön, das zeigen auch die Beispiele Porsche, MHP oder Gazi.

Zum Abschluss noch Ihre Tipps für die beiden Endspiele VfB – Bayern und Kickers – Großaspach?

Allgaier: Wir gewinnen 3:2, die Kickers 2:1.

Lorz: Wie gesagt, ein Finale ist immer fifty-fifty. Ich hoffe, mit einem besseren Ende für uns.

Allgaier: Dann könnten wir bei der Auslosung am 6. Juni gemeinsam auf ein Derby in der ersten DFB-Pokal-Runde hoffen.

Zur Person

Dietmar Allgaier

Er wurde 1966 in Stuttgart geboren. Allgaier ist am 22. März 2025 für fünf Jahre zum Präsidenten des VfB Stuttgart 1893 e.V. gewählt worden. Zuvor war er bereits seit 1. August 2024 als Interimspräsident tätig. Als Vertreter des VfB Stuttgart 1893 e.V. gehört er zudem dem Aufsichtsrat der VfB AG an, zu dessen Vorsitzendem er Ende September 2024 gewählt wurde. Hauptberuflich ist der VfB-Präsident seit 2020 Landrat des Landkreises Ludwigsburg. Allgaier ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Rainer Lorz

Er wurde am 14. Dezember 1962 in Darmstadt geboren. Lorz ist in Berlin aufgewachsen und lebt seit 1995 in Stuttgart. Er spielte Fußball beim FV Wannsee Berlin und für die DJK Konstanz. 2005 kam er in den Aufsichtsrat der Kickers, seit 2010 ist er Präsident, gewählt bis 2027. Der Kickers-Chef ist Anwalt in Degerloch und Honorarprofessor an der Universität Stuttgart. Lorz ist verheiratet mit Astrid Sittel-Lorz. Hobbys: Golf und Literatur. (jüf)