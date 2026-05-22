Dietmar Allgaier und Rainer Lorz: So fiebern die Präsidenten von VfB und Kickers dem Finaltag entgegen

Am Samstag stehen der VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers jeweils in einem Pokalfinale. Wir haben die beiden Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz an einen Tisch gebracht.
An diesem Samstag (15.30 Uhr/Gazi-Stadion) spielen die Kickers im WFV-Pokal-Finale gegen die SG Sonnenhof Großaspach, um 20 Uhr kämpft der VfB in Berlin gegen den FC Bayern München um den DFB-Pokal. Die Präsidenten Dietmar Allgaier und Rainer Lorz äußern sich im Doppel-Interview zur Rivalität der beiden ungleichen Stuttgarter Clubs.