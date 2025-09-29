Dietingen im Kreis Rottweil: Paar irrt mit Auto durch Industriegebiet und wählt Notruf

1 Das Ehepaar wählte den Notruf. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Ein Ehepaar verirrt sich so gründlich, dass die Polizei helfen muss – und selbst das klappt nicht sofort.











Trotz Navigationsgerät, Polizei und der Tipps seiner Ehefrau hat ein 75-Jähriger nachts mit seinem Auto nicht aus einem Industriegebiet herausgefunden. Das Paar wollte zu einem Hotel nach Rottweil fahren, landete aber immer wieder im Industriegebiet von Dietingen, wie die Polizei mitteilte. Mehr als eine Stunde lang hätten die beiden keinen Weg hinausgefunden und schließlich den Notruf gewählt.