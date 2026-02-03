Dieter Zetsche: Ex-Daimler-Chef als Zeuge vor Gericht in Stuttgart erwartet

Prominenter Zeuge vor Gericht: Ex-Daimler-Chef Zetsche soll zu mutmaßlichen Abgasverstößen bei Mercedes befragt werden. Gab es diese und lag dazu eine Entscheidung des Vorstands vor?
Vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht soll heute (14.00 Uhr) mit dem früheren Daimler-Chef Dieter Zetsche ein prominenter Zeuge vernommen werden. Hintergrund ist ein Rechtsstreit um mutmaßliche Abgasverstöße von Dieselautos von Mercedes-Benz, der seit Jahren schwelt. Zetsche stand zur Zeit des angeblichen Abgasbetrugs an der Spitze des Stuttgarter Autobauers. Die Dieselaffäre wurde 2015 zunächst durch Vorfälle bei Volkswagen bekannt.