Dieter Thomas Kuhn in Bietigheim: Konzertbesucher auf Parkplatz angegriffen

Dieter Thomas Kuhn in Bietigheim Eine Glückliche ergattert ein bisschen Brusthaar

Am Viadukt in Bietigheim feiert Dieter Thomas Kuhn ein Festival der Liebe, spielt seine Fans in einen Glücksrausch – und kaum einer bedauert, dass er das Spiel der DFB-Elf nicht sehen kann.