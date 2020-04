1 Dieter Hallervorden steckte unter dem Chamäleon-Kostüm. Foto: dpa/Willi Weber

Im Halbfinale von „The Masked Singer“ ist Schluss für das Chamäleon. Das Netz ist trotzdem begeistert von den Auftritten des 84-jährigen Dieter Hallervorden.

Stuttgart - Endstation Halbfinale: Dieter „Didi“ Hallervorden muss nach seiner Enthüllung „The Masked Singer“ verlassen. Obwohl die Zuschauer mit dem Chamäleon bestens unterhalten waren, reichten am Dienstagabend die Stimmen nicht.

Der Name Dieter Hallervorden fiel beim Rateteam in den vergangenen Wochen nicht nur einmal in Verbindung mit dem Chamäleon. Auch zahlreiche Zuschauer tippten auf den Schauspieler und Kabarettisten. Ein Restzweifel blieb dennoch. Die Leichtfüßigkeit unter dem Kostüm wollte nicht ganz zu einem 84-Jährigen passen. Hallervorden bewies das Gegenteil und lieferte nach der Demaskierung eine Erklärung für seine Beweglichkeit: „30 Prozent gute Gene, 40 Prozent gute Ernährung und weitere 30 Bewegung.“

Zwar hat Dieter Hallervorden das Finale von „The Masked Singer“ knapp verpasst, bei den Zuschauern sorgte das Chamäleon dennoch für Begeisterung.

Dabei scheint das Geheimrezept Hallervordens gar keins zu sein.

Ohne das bewegliche Chamäleon, dafür aber mit Hase, Drache, Wuschel und dem Faultier geht es am kommenden Dienstag ins Finale.