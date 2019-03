1 Dieter Bohlen bei einem Auftritt in Russland Foto: imago images / ITAR-TASS

Dieter Bohlen hat weitere Konzerte in Deutschland angekündigt. Auf der Bühne wolle er nicht nur singen, verspricht er vorab.

Dieter Bohlen (65) kehrt auf die Bühne zurück. Und die Nachfrage ist offenbar groß. Auf Instagram bedankt er sich dafür, dass die ersten Karten in wenigen Tagen "weg waren" - und kündigt Zusatzkonzerte an. Er habe nicht nur fünf Nummer-eins-Hits mit Modern Talking gehabt, sondern "16 mehr", erklärt er seinen Fans in dem kurzen Clip. Er werde "alles singen" von Alexander Klaws, Chris Norman über Pietro Lombardi bis Mark Medlock, verspricht er.

Zudem wolle er zwischendurch "die Geschichten erzählen, wie es zu den Songs gekommen ist", und "nicht nur singen und Modern Talking machen". Es werde ein großes "Dieter Bohlen 35 Jahre im Musikbusiness-Ding". Vor zwei Wochen hatte Bohlen via "Bild"-Zeitung angekündigt, am 31. August nach rund 16 Jahren wieder live in Deutschland zu spielen, auf der Bühne der Zitadelle Spandau in Berlin. Laut dem Blatt werden die Zusatzkonzerte in Leipzig (28. September), Hamburg (4. Oktober), Mannheim (5. Oktober), Berlin (2. November), Dortmund (16. November) und München (7. Dezember) stattfinden.

