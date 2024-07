Dietenbachsee in Freiburg: 20-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Krankenhaus

1 Der Rettungsdienst brachte den Mann in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Schöning/IMAGO/Schoening

Ein junger Mann geht in Freiburg an einem See baden. Wenig später beobachten Zeugen, wie er untergeht. Er kann zwar aus dem Wasser gerettet werden, die Nacht überlebt er aber nicht.











Ein junger Mann ist nach einem Badeunfall im Freiburger Dietenbachsee in einem Krankenhaus gestorben. Der 20-Jährige war mit einer Gruppe am Wasser und im See baden gegangen. Dort sei er untergegangen, was von Zeugen beobachtet worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Badegäste hätten den Mann, nachdem er minutenlang unter Wasser war, aus dem Wasser retten können. Sie leisteten Erste Hilfe, der Rettungsdienst brachte den Mann in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus, wo er in der Nacht starb.