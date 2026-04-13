Annette Frier und Christoph Maria Herbst kehren als zerstrittenes Ex-Paar ins ZDF zurück - nun ist der Sendertermin für "Merz gegen Merz - Geständnisse" bekannt.

Das Chaos in der Patchwork-Familie Merz geht in die dritte Runde. Das ZDF hat den Ausstrahlungstermin für "Merz gegen Merz - Geständnisse" bekanntgegeben: Am 21. Mai 2026 um 20:15 Uhr ist der neue Film im linearen Programm zu sehen, im ZDF-Streamingbereich ist er bereits ab dem 14. Mai abrufbar. Annette Frier (52) und Christoph Maria Herbst (60) übernehmen erneut die Hauptrollen als geschiedenes Ehepaar Anne und Erik Merz.

Nach "Merz gegen Merz - Hochzeiten" (2023) und "Merz gegen Merz - Geheimnisse" (2024) setzt das bewährte Autorenteam Ralf Husmann und Annekathrin Lang die Familiengeschichte fort. Regie führt wie zuletzt Felix Stienz, hinter der Kamera steht Brendan Uffelmann.

Ehrenpreis als Auslöser des Chaos

Den Ausgangspunkt des neuen Films bildet eine Auszeichnung: Erik Merz soll einen Ehrenpreis erhalten und reist mit seiner Patchwork-Familie zur Gala. Das Wochenende bringt dabei für mehrere Familienmitglieder Konflikte an die Oberfläche, die bislang unausgesprochen geblieben waren.

Annes Partner Jonas (Nikolaus Benda) nimmt ihre Sorgen um das gemeinsame Event-Management-Unternehmen nicht ernst, was die Spannungen zwischen beiden verstärkt. Sohn Leon (Philip Noah Schwarz) und seine Frau Soraya (Süheyla Ünlü) befinden sich ebenfalls in einer Krise: Soraya konzentriert sich zunehmend auf ihre berufliche Entwicklung, Leon fühlt sich dabei zurückgelassen. Auch das Verhältnis zwischen Erik und Anne steht erneut im Mittelpunkt - auf der Gala lernt Erik neue Seiten seiner Ex-Frau kennen.

Ein weiterer Handlungsstrang betrifft Anne und Eriks Eltern. Ihr Vater Ludwig (Michael Wittenborn) leidet an einer fortschreitenden Demenz. Seine Frau Maria (Claudia Rieschel) hat sich emotional von ihm distanziert und bringt zur Veranstaltung ihre Freundin Silvia (Alexandra von Schwerin) mit. Eriks Mutter Renate (Carmen Maja-Antoni) trifft hinter den Kulissen auf eine Drag Queen (Catherrine Leclery), während ihr Mann Günter (Bernd Stegmann) zeitweise nicht auffindbar ist.