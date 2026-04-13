Annette Frier und Christoph Maria Herbst kehren als zerstrittenes Ex-Paar ins ZDF zurück - nun ist der Sendertermin für "Merz gegen Merz - Geständnisse" bekannt.
Das Chaos in der Patchwork-Familie Merz geht in die dritte Runde. Das ZDF hat den Ausstrahlungstermin für "Merz gegen Merz - Geständnisse" bekanntgegeben: Am 21. Mai 2026 um 20:15 Uhr ist der neue Film im linearen Programm zu sehen, im ZDF-Streamingbereich ist er bereits ab dem 14. Mai abrufbar. Annette Frier (52) und Christoph Maria Herbst (60) übernehmen erneut die Hauptrollen als geschiedenes Ehepaar Anne und Erik Merz.