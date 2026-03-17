Dieses Kleid hatte es in sich: Gwyneth Paltrow überrascht bei den Oscars mit Mega-Beinschlitz

Gwyneth Paltrow hat bei den Oscars 2026 einen der aufsehenerregendsten Red-Carpet-Auftritte des Abends hingelegt. Besonders ihr markanter Beinschlitz, der an beiden Seiten weit nach oben reichte, sorgte für Aufsehen.
Gwyneth Paltrow (53) gilt seit Jahrzehnten als eine der stilsichersten Erscheinungen auf dem roten Teppich. Bei den Oscars 2026 machte der Hollywoodstar diesem Ruf einmal mehr alle Ehre. Nach zehn Jahren kehrte die Schauspielerin erstmals live zur Verleihung zurück und präsentierte sich vor Ort in einem trägerlosen, elfenbeinfarbenen Seidenkleid von Giorgio Armani Privé, das auf den ersten Blick klassische Hollywood-Eleganz ausstrahlte.