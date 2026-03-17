Dieses Kleid hatte es in sich: Gwyneth Paltrow überrascht bei den Oscars mit Mega-Beinschlitz

Gwyneth Paltrow hat bei den Oscars 2026 einen der aufsehenerregendsten Red-Carpet-Auftritte des Abends hingelegt. Besonders ihr markanter Beinschlitz, der an beiden Seiten weit nach oben reichte, sorgte für Aufsehen.

Gwyneth Paltrow (53) gilt seit Jahrzehnten als eine der stilsichersten Erscheinungen auf dem roten Teppich. Bei den Oscars 2026 machte der Hollywoodstar diesem Ruf einmal mehr alle Ehre. Nach zehn Jahren kehrte die Schauspielerin erstmals live zur Verleihung zurück und präsentierte sich vor Ort in einem trägerlosen, elfenbeinfarbenen Seidenkleid von Giorgio Armani Privé, das auf den ersten Blick klassische Hollywood-Eleganz ausstrahlte.

Sobald sich Paltrow jedoch bewegte, offenbarte sich das eigentliche Highlight des Looks: Das Kleid war an beiden Seiten vollständig geschlitzt und gab den Blick auf eine nudefarbene Bootcut-Hose frei, die mit funkelnden Steinchen besetzt war.

Tiffany-Diamanten in Übergrößen

Auch beim Schmuck setzte Paltrow auf maximale Wirkung. Die Goop-Gründerin kombinierte zum Highlight-Kleid eine Halskette von Tiffany & Co. aus Platin und 18-karätigem Gelbgold, wie US-Medien berichten. Neben der markanten Kette rundeten Platin- und Diamantringe sowie Ohrringe mit Steinen von über vier beziehungsweise acht Karat den Auftritt ab - ebenfalls aus dem Hause Tiffany & Co.

Ihr jüngster Film "Marty Supreme" (2025) war gleich neunmal für die begehrten Oscars nominiert, darunter in der Königskategorie "Bester Film". Co-Star Timothée Chalamet, der den Abend ebenfalls ganz in Weiß bestritt, war als bester Hauptdarsteller im Rennen. Regisseur Josh Safdie erhielt Nominierungen in drei weiteren Kategorien - für Regie, Drehbuch und Schnitt. Paltrow selbst war für ihre Rolle als Moderatorin Kay Stone in dem Film nicht nominiert. Bei den Academy Awards 2026, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Dolby Theatre in Los Angeles abgehalten wurden, ging der Film allerdings leer aus.

Bei ihrem bislang letzten Oscar-Auftritt im Jahr 2015 trug Gwyneth Paltrow ein rosafarbenes One-Shoulder-Kleid von Ralph & Russo. Die Robe wird derzeit sogar versteigert, sodass begeisterte Fans darauf bieten können. Ihren eigenen Oscar gewann die Schauspielerin 1999 als beste Hauptdarstellerin für "Shakespeare in Love".