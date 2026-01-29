Fast schon beiläufig erzählt Stefanie Giesinger in ihrem Podcast, dass sie sich getrennt habe. In den Nächten vor der Aufzeichnung der Folge habe sie zudem "so viel geheult". Auf der Suche nach einem neuen Partner ist sie jedoch nicht.
Stefanie Giesinger (29) ist offenbar wieder Single. In einer neuen Folge ihres Podcasts "G Spot" deutet sie selbst an, dass sie offenbar getrennt ist. "Ich habe eine komische Zeit", erklärt sie ihrem Gesprächspartner und "Bestie" Jannik gleich zu Beginn der Folge. Am Vorabend der Aufzeichnung sei sie auf einem Event gewesen und dort habe sie für sich verstanden: "Zu nett zu sein, ergibt gar keinen Sinn. Du bekommst das nicht zurück, sondern du wirst dann einfach zum Fußabtreter." Sie wolle jetzt damit aufhören, nett zu sein.