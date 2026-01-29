Fast schon beiläufig erzählt Stefanie Giesinger in ihrem Podcast, dass sie sich getrennt habe. In den Nächten vor der Aufzeichnung der Folge habe sie zudem "so viel geheult". Auf der Suche nach einem neuen Partner ist sie jedoch nicht.

Stefanie Giesinger (29) ist offenbar wieder Single. In einer neuen Folge ihres Podcasts "G Spot" deutet sie selbst an, dass sie offenbar getrennt ist. "Ich habe eine komische Zeit", erklärt sie ihrem Gesprächspartner und "Bestie" Jannik gleich zu Beginn der Folge. Am Vorabend der Aufzeichnung sei sie auf einem Event gewesen und dort habe sie für sich verstanden: "Zu nett zu sein, ergibt gar keinen Sinn. Du bekommst das nicht zurück, sondern du wirst dann einfach zum Fußabtreter." Sie wolle jetzt damit aufhören, nett zu sein.

Stefanie Giesinger: "Gerade keine gute Zeit" Ohne genaue Details zu verraten, erzählt Giesinger, dass sie damit in letzter Zeit angefangen hat, mehr Grenzen zu setzen. "Ich habe echt jetzt die letzten Nächte so viel geheult", verrät das Model. "Mein Leben wurde so kompliziert und so uncomfortable. [Anm. d. Red.: unangenehm/ungemütlich] Ich weiß auch nicht, gerade keine gute Zeit."

Als die beiden später auf einen anderen Podcast zu sprechen kommen, sagt Giesinger, dass sie mit jener Podcasterin sehr gut mitfühlen könne. Sie habe einen "Crush", also sich in eine andere Person verguckt. "Sie hat immer einen Crush. Sie meinte auch immer, sie geht von einem Crush zum nächsten. Und ich war so: Oh, mein Gott. Ja, ich kann so relaten." Auch über Trennungen habe die Podcasterin gesprochen. "Konnte ich auch sehr relaten, obviously momentan", merkt Giesinger an - und meint damit, dass sie das derzeit "offensichtlich" ebenso nachvollziehen kann. Jannik erklärt kurz darauf, dass sie in ihrem "Breakup-Glow" sei, also ein gewisses Strahlen nach einer Trennung besitze.

Sie braucht gute Therapie

Noch einmal etwas später gibt es eine weitere Andeutung von Giesinger, als sie über Silvester spricht. "Na ja, auf jeden Fall bin ich nach Mallorca geflogen alleine", erzählt sie. "Es war eigentlich geplant mit jemand anderem. Diesen anderen gibt's nicht mehr in meinem Leben, deswegen bin ich alleine geflogen." Ob damit ihr ehemaliger Partner gemeint ist, wird nicht eindeutig klar.

Gegen Ende des Gesprächs erzählt Giesinger, dass sie ständig von Ex-Partnern träume. "Und dann ist es im Traum, dass ich sie zurücknehme. Und dann bin ich so: 'Oh, mein Gott, nein, ich kann sie nicht zurücknehmen. Ich will sie nicht zurücknehmen.'" Sie benötige "some good therapy", also ein gute Therapie, erklärt die 29-Jährige. "Ja, ist gerade echt viel." Und daran seien die Männer schuld. Sie habe sich gesagt: "Dieses Jahr gibt's keine Dates. Es hört jetzt auf." Das Model resümiert: "Zukünftiges Steffi-Ich, ich liebe dich. Und damit du wachsen kannst, musst du mir jetzt einmal vertrauen: Die nächsten elf Monate [...] keine Dates, kein 'Oh, mag er mich?", kein "Oh, ich glaub, ich mag ihn.", kein verknallt sein. Lass es weg."