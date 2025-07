Dave Stewart: Eurythmics-Star: Helene Fischer ist unglaublich

Dave Stewart (72), Gitarrist der legendären Eurythmics, findet nur lobende Worte für seine deutsche Kollegin Helene Fischer (40). In einem Interview "mit der Neuen Osnabrücker Zeitung" zeigt sich der britische Musiker, der gemeinsam mit Annie Lennox (70) Popgeschichte schrieb, begeistert: Die Begegnung mit der Schlagerkönigin im Rahmen ihrer TV-Show habe ihn nachhaltig beeindruckt.

"Sie arbeitet unglaublich hart"

Stewart trat 2023 in der "Helene Fischer Show" auf und performte ein Eurythmics-Medley gemeinsam mit der Showmasterin. "Sie arbeitet unglaublich hart. Bei Helene geht alles 'Zack, zack, zack'", erinnert er sich an den Auftritt. "Wie sie Positionen einstudiert, wie sie mit den Tänzern arbeitet - ich dachte nur: Wow, dieser Mensch brennt."

Dabei war der Musiker zunächst völlig ahnungslos, was ihn in der Show erwarten werde. "Ich hatte keine Ahnung, was das ist", gesteht er. Nur durch eine Empfehlung seiner Kollegen landete er schließlich in der Show: "Aber ich bin mit den Simple Minds befreundet, und die waren auch da. Also habe ich mir gesagt: Dann kommen wir auch."

Lob für Tour-Partnerin Amorosi

Doch nicht nur Dave Stewart weiß Helene Fischer zu schätzen - auch sie zeigte sich beeindruckt, insbesondere von Stewarts aktueller Tour-Partnerin Vanessa Amorosi (43), die ihn zur TV-Show begleitete. "Als Helene hörte, wie sie sich vor der Show einsang, sagte sie nur: 'Oh mein Gott!'", berichtet Stewart über die Begegnung der deutschen Entertainerin mit der australischen Sängerin.

Jede Menge Überraschungen in deutschen Fernsehshows

Dass deutsche TV-Shows mitunter für ungewöhnliche Momente sorgen, ist für Dave Stewart nichts Neues. Bereits in den 1980er Jahren sammelte er dort kuriose Erfahrungen. "Auf dem Eurythmics-Höhepunkt in den 80ern haben Annie Lennox und ich ein paar Fernsehshows in Deutschland gemacht. Und wir hatten wirklich nie eine Ahnung, was da passiert", erinnert sich der Sänger. Unter anderem habe seine Kollegin Lennox auf der Bühne quasi als Perle in einer XXL-Auster gesteckt.

Dave Stewart zählt zu den prägendsten Figuren der Popmusik. Mit Eurythmics schuf er gemeinsam mit Annie Lennox in den 1980er Jahren Welthits wie "Sweet Dreams" und "Here Comes The Rain Again". Nach der Bandauflösung 1990 arbeitete er als Produzent für Größen wie Mick Jagger, Bob Dylan und Céline Dion.