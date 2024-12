Dieselskandal: Ex-VW-Chef Winterkorn lehnt Richter als befangen ab

1 Ist Ex-Volkswagenchef Martin Winterkorn ab Februar wieder fit für einen Prozess? (Archivbild) Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Der Prozess gegen den früheren VW-Boss Winterkorn soll seine Rolle bei der Dieselaffäre beleuchten. Nach einer Zwangspause stellte das Gericht neue Pläne vor. Dagegen wehrt sich nun die Verteidigung.











Braunschweig - Der frühere VW-Konzernchef Martin Winterkorn lehnt in seinem Strafverfahren zur Dieselaffäre den Richter als befangen ab. Das Vertrauen Winterkorns in die Unvoreingenommenheit des Vorsitzenden Richters sei durch dessen Verhalten zerstört, heißt es in einem Schreiben der Verteidigung an das Landgericht Braunschweig, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.