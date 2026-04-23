Dieselpreis in Stuttgart schießt über 2,20 Euro

Spritpreis-Schock am Nachmittag: In Stuttgart klettern die Preise für E10 fast flächendeckend über die Zwei-Euro-Marke, während Diesel teils bereits die 2,20 Euro reißt.

Wer am Donnerstagnachmittag in der Landeshauptstadt an die Zapfsäule fährt, erlebt eine böse Überraschung: Die Preise für E10 haben an fast allen Stationen die psychologisch wichtige Marke von zwei Euro übersprungen. Besonders Diesel-Fahrer müssen tief in die Tasche greifen – Preise von über 2,20 Euro pro Liter sind kein Einzelfall mehr.

Tanken in Stuttgart – Diesel, Benzin, Super sehr teuer Die Analyse von 96 Tankstellen im Stadtgebiet und Umland zeigt ein klares Bild des Preisanstiegs:

Super E10: 2,059 € (Durchschnitt)

Super (E5): 2,120 € (Durchschnitt)

Diesel: 2,163 € (Durchschnitt)

Hier ist E10 aktuell in Stuttgart am günstigsten (Stand: 23.4., 15.03 Uhr)

Nur noch eine einzige Station im Vergleich bot E10 am frühen Nachmittag für unter zwei Euro an. Ansonsten dominierten Preise zwischen 2,01 € und 2,07 €.

SCHARR-Tankstelle, Handwerkstrasse 35 (Stuttgart-Vaihingen) – 1,999 €

JET, Industriestr. 38 (Stuttgart-Vaihingen) – 2,009 €

AVIA XPress, Vaihinger Str. 70 (Stuttgart-Möhringen) – 2,009 €

SB Tankstelle, Weilstrasse 105 (Esslingen) – 2,009 €

Supermarkt-Tankstelle, Wannenrain 30 (Esslingen) – 2,009 €

Die teuersten Stationen für E10 verlangen aktuell bis zu 2,119 €, was einen Preisunterschied von 12 Cent pro Liter innerhalb des Stadtgebiets ausmacht.

Dieselpreise in Stuttgart knacken die 2,20-Euro-Marke

Beim Diesel ist die Lage besonders angespannt. Während man in Esslingen teilweise noch für unter 2,10 € tanken kann, erreichen Marken-Tankstellen in Stuttgart bereits Höchstwerte.

Die günstigsten Diesel-Stationen in Stuttgart (Stand: 23.4., 15.03 Uhr)

SB Tankstelle, Weilstrasse 105 (Esslingen) – 2,089 €

Supermarkt-Tankstelle, Wannenrain 30 (Esslingen) – 2,099 €

ORLEN Express, Augsburger Str. 740 (Stuttgart-Obertürkheim) – 2,099 €

Am oberen Ende der Preisskala stehen Stationen wie Shell in Stuttgart-Degerloch (Epplestr.) oder Esso in Stuttgart-West (Rotenwaldstr.), wo der Liter Diesel am frühen Donnerstagnachmittag bis zu 2,209 € kostete.

Es ist jederzeit möglich, dass sich die Daten durch Preissenkungen ändern und nicht mehr aktuell sind – etwa, wenn bestimmte Betreiber bemerken, dass sie zu teuer sind. Unten eine Tabelle mit Selbstaktualisierungsfunktion – angezeigt wird immer der teuerste Wert für Super (E5). Indem man die Spalte für eine der drei Kraftstoff-Sorten anklickt, kann man nach günstig und teuer sortieren:

Spartipp: Der Weg nach Esslingen lohnt sich

Auffallend am Donnerstagnachmittag ist das Preisgefälle zum Umland. Mehrere Stationen in Esslingen (z.B. Weilstraße oder Wannenrain) gehören bei allen Kraftstoffsorten zu den günstigsten im gesamten Datensatz. Wer ohnehin in diese Richtung pendelt, kann pro Tankfüllung aktuell mehrere Euro sparen.

Hinweis: Die Daten basieren auf einer Momentaufnahme der Preisübermittlung von 15:03 Uhr. Kraftstoffpreise sind hochdynamisch und können sich kurzfristig ändern. Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und gründlich von einem Redakteur überprüft. Die Tabelle ist verbindlich – Angaben im Fließtext ohne Gewähr für jeden Einzelfall. Datenstand: Mittwoch, 22. April 2026, 13.33 Uhr, jedoch mit permanenter Selbstaktualisierung in der Tabelle.