Dieselpreis in Stuttgart schießt über 2,20 Euro

Spritpreis-Schock am Nachmittag: In Stuttgart klettern die Preise für E10 fast flächendeckend über die Zwei-Euro-Marke, während Diesel teils bereits die 2,20 Euro reißt.
Wer am Donnerstagnachmittag in der Landeshauptstadt an die Zapfsäule fährt, erlebt eine böse Überraschung: Die Preise für E10 haben an fast allen Stationen die psychologisch wichtige Marke von zwei Euro übersprungen. Besonders Diesel-Fahrer müssen tief in die Tasche greifen – Preise von über 2,20 Euro pro Liter sind kein Einzelfall mehr.