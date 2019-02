1 CDU-Landes- und Vize-Regierungschef Thomas Strobl will kein Fahrverbot für Euro-5-Diesel. Grund: Die Messstelle am Neckartor in Stuttgart registrierte eine deutliche Abnahme der Stickstoffdioxidbelastung. Foto: dpa

Die für das Diesel-Fahrverbot entscheidende Belastung mit Stickstoffdioxid hat sich in den letzten zwei Monaten deutlich verringert. Entscheidend ist der Jahresschnitt. CDU-Chef Strobl schließt Fahrverbot aus.

Stuttgart - Seit dem 1. Januar gilt in der Landeshauptstadt ein Fahrverbot für Dieselautos von außen, deren Abgasnorm unter Euro 5 liegt. Mit dem Verbot soll die Schadstoffbelastung gesenkt und beim Stickstoffdioxid ein großer Schritt in Richtung des EU-Jahresgrenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft getan werden.

Entscheidend für die Verhängung der Fahrverbote, die vom 1. April an auch für Stuttgarter Fahrzeuge und 2020 womöglich für Diesel mit Euro 5 gelten werden, ist der Jahresmittelwert, also der Durchschnitt von zwölf Monaten. Er lag Ende 2018 an der Messstelle am Neckartor bei rund 71 Mikrogramm – so hoch wie sonst nirgends in der Republik. Würde man die zwölf Monate von Januar 2018 bis Januar 2019 spannen, ergibt sich nach den Daten der Landesanstalt für Umwelt und Messungen (LUBW) ein kleiner Rückgang auf rund 70 Mikrogramm. Deutlich sprunghafter als der Jahresmittelwert sind die Monatsmittelwerte. Hier gab es im Dezember 2018 nicht nur am Neckartor, sondern auch an der Hohenheimer Straße einen erfreulichen Sprung nach unten. Im November registrierte die Messanlage am Neckartor 74 Mikrogramm im Monatsmittel, im Dezember waren es nur noch 53, im Januar noch 50 Mikrogramm pro Kubikmeter (Vorjahr: 60), am Arnulf-Klett-Platz wurden im Dezember sogar nur noch 44 und im Januar 48 Mikrogramm gemessen. Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) kündigte am Dienstagmorgen auf einer Pressekonferenz im Staatsministerium an, dass es mit der CDU angesichts der Entwicklung keine Ausweitung des Fahrverbotes auf Euro-5-Diesel geben werde. Allerdings steht dem nach wie vor ein Gerichtsurteil entgegen.

Bund will Wert verändern

Diese Werte würden, so sie sich für das ganze Jahr ergäben, aus Sicht der Bundesregierung ausreichen, um eine Euro-5-Verbot nicht aussprechen zu müssen. Denn die Bundesregierung will neben dem rechtsverbindlichen EU-Wert von 40 bei der 13. Novelle des Bundes-Immissionsschutzgesetzes eine Regelung einführen, nach der Diesel-Fahrverbote in der Regel unverhältnismäßig sein sollen, wenn der Jahresmittelwert nicht mehr als 50 Mikrogramm beträgt. Die Städte sollen dann selbst über die vom Bundesverwaltungsgericht verhängten Verbote entscheiden. Aus Sicht der Deutschen Umwelthifle (DUH) sei das Gesetzesvorhaben verfassungswidrig, weil es europäischem Recht widerspricht.

Urlaubszeit als Erklärung

Wie sich die Werte 2019 entwickeln, kann niemand genau prognostizieren. Durch das Dieselverbot sollen sie sinken, durch eine Busspur am Neckartor auch.

Monatswerte, warnt die LUBW, könnten weder mit dem Vormonat noch mit dem Vorjahr wirklich miteinander verglichen werden, denn der Verlauf der Konzentration sei „sehr dynamisch“ und von vielen Faktoren abhängig. Neben Verbrennungsprozessen spiel die Ozonkonzentration eine Rolle, weshalb es im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung zu hohen Werten kommen kann. Im August 2016 betrug der Monatswert am Neckartor zum Beispiel 99 Mikrogramm, im Juli 2018 lag er bei 85.

Einen Teil des starken Rückgangs im Dezember und Januar erklärt die LUBW mit der Urlaubszeit. Entschiedend sei aber allein der Jahresmittelwert. Anhand der Messdaten allein könne keine Aussage getroffen werden, welchen Beitrag einzelne Maßnahmen zur Minderung hätten, sagt Maria Krautzberger, die Präsidentin des Umweltbundesamtes.

Bei Feinstaub mehr Überschreitungstage

Während die Monatszahlen beim Stickstoffdioxid nach unten rauschen, erlebte Stuttgart im Januar mehr Tage mit Feinstaubüberschreitungen als im Vorjahresmonat. An acht Alarmtagen gab es fünf Überschreitungen der Grenze von 50 Mikrogramm, dazu kommt noch der 1. Januar, der mit 83 Mikrogramm die Spitze markierte. Im Vorjahresmonat hatte es nur zwei Überschreitungstage gegeben. Das war eine gute Basis dafür, den Jahresgrenzwert von maximal 35 Überschreitungstagen beim Feinstaub 2018 erstmals einzuhalten. Am Ende waren es nur 21.