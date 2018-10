Diesel-Kompromiss Ablasshandel mit der Autobranche

Von Klaus Köster 03. Oktober 2018 - 12:39 Uhr

Im Südwesten werden nachgerüstete Diesel derzeit getestet. Eine Verpflichtung der Hersteller, eine solche Nachrüstung auf eigene Kosten anzubieten und für das Ergebnis zu haften, wird es aber wohl nicht geben. Foto: dpa

Ein Missverständnis erklärt, warum die Branche in einen kuriosen Ablasshandel um Vergebung für eine Sünde bittet, die sie gar nicht begangen haben will, kommentiert Klaus Köster.

Stuttgart - Angenommen, an einem Regal fehlt eine Schraube. Wäre es dann angemessen, dass der Hersteller einen Rabatt auf ein neues Regal gibt, anstatt die Schraube nachzuliefern? Dieser Vergleich, den ein Twitter-Nutzer zum Verhalten der Dieselhersteller zieht, erscheint auf den ersten Blick plausibel. Denn die Autoindustrie wehrt sich in der Tat mit Händen und Füßen dagegen, alte Dieselfahrzeuge auf eigene Kosten und eigenes Risiko mit einem besseren Kat nachzurüsten. Sie bietet stattdessen hohe Zuschüsse für den Kauf eines anderen Diesel an.

„Ich erwarte, dass das Ergebnis sich im Rahmen dessen bewegt, was vorher diskutiert wurde“, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche bereits vor Beginn der entscheidenden Sitzung der Politik – und er sollte recht behalten. Die Branche ist sich ihrer Sache sehr sicher. Politiker, die die Nachrüstung zur unabdingbaren Voraussetzung für eine Einigung erklärt haben, stehen nun blamiert da. Sie hatten nie eine Handhabe, um eine Nachrüstung zu erzwingen, erweckten aber den Eindruck, genau dies anzustreben.

Die dreckige Luft ist ein Gemeinschaftswerk

Doch ist die Politik damit nicht eingeknickt vor einer Branche, die die Verantwortung für die Überschreitung der Luftgrenzwerte in vielen Städten trägt? Brachte die Industrie nicht sehenden Auges Millionen Dieselautos auf den Markt, die auf der Straße die Labor-Grenzwerte um ein Vielfaches überschritten? Das Gerechtigkeitsempfinden protestiert gegen diese Lösung. Doch wie gut ist dieser Protest begründet?

Bis vor kurzem reichte es, wenn die Fahrzeuge die strengen Grenzwerte auf dem Prüfstand einhielten, auf dem die Autos gefahren wurden, als befinde sich auf dem Gaspedal ein rohes Ei. Entsprechend groß war die Kluft zum Schadstoffausstoß in der Realität. Dieses rechtliche Schlupfloch nutzte die Branche sogar für die Entwicklung und optimierte die Autos für den Simulator statt für die Straße. Das ist ebenso befremdlich wie die Regeln, die es ermöglichten. Die dreckige Luft in etlichen Städten ist somit ein Gemeinschaftswerk von Politik und Autobranche.

Hersteller berufen sich auf das Recht, Kritiker auf die Moral

Niemand hinderte die Autoindustrie daran, sich von vornherein so zu verhalten, als gäbe es diese Schlupflöcher nicht. Doch war sie zu dieser Vorbildlichkeit auch verpflichtet? Ist es in einem Rechtsstaat angemessen, erst Gesetze zu beschließen und danach eine Moral mit dem Anspruch zu definieren, über diesem Recht zu stehen? Sollten sich moralische Vorstellungen einer Gesellschaft nicht auch in deren Gesetzen widerspiegeln?

Die Folgen des Skandals, so eine verbreitete Vorstellung, sollten der Industrie wehtun. Keinesfalls, so die Idee, solle er es den Herstellern ermöglichen, noch mehr Fahrzeuge zu verkaufen, und seien sie noch so sauber. Das Streben nach Sühne für unbewiesene Taten rangiert für diese Kritiker somit noch vor dem Schutz von Umwelt und Arbeitsplätzen. Die Hersteller beriefen sich auf das Recht, ihre Kritiker auf die Moral. Dieses Missverständnis erklärt auch, warum die Branche in einen kuriosen Ablasshandel um Vergebung für eine Sünde bittet, die sie gar nicht begangen haben will. Es werden „weitere Gespräche folgen müssen“, schiebt der Präsident des Branchenverbands VDA hinterher. Die Hersteller mimen den Sünder und verhandeln sogleich über die Buße. Reuig sind sie nicht.

Möglicherweise bietet die Bewertung nach rechtlichen Kriterien klarere Maßstäbe als die Moral. Die Justiz hat viel Beweismaterial gesammelt, das nun ausgewertet wird. Das verbindliche Urteil wird somit erst noch gesprochen – glücklicherweise im Gerichtssaal und nicht auf einem Dieselgipfel.

