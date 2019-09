1 Solche Katalysatoren sollen Euro-5-Autos deutlich sauberer machen. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Münchner Hersteller BMW lehnt die Nachrüstung seiner Dieselautos kategorisch ab, obwohl auch diese auf der Straße hohe Schadstoffwerte aufweisen. Nun springt Mercedes ein.

Stuttgart - Der Bamberger Diesel-Nachrüster Dr. Pley wird seine Nachrüstsätze für BMW-Fahrzeuge in der Region Stuttgart ausschließlich an zwei Mercedes-Werkstätten liefern. Martin Pley, Chef des oberfränkischen Abgasspezialisten, sagte unserer Zeitung, Mercedes-Werkstätten hätten angeboten, den Einbau auch für BMW-Kunden zu übernehmen, nachdem sich in der Region Stuttgart kein BMW-Händler gefunden habe, der die Fahrzeuge der bayerischen Marke nachrüsten will.

Anders als der Daimler-Konzern, der Kunden in den Schwerpunktregionen 3000 Euro für die Nachrüstung zahlt, gibt der bayerische Automobilkonzern dafür keine Unterstützung. Gleichwohl hat Dr. Pley auch für BMW-Dieselmodelle Katalysatoren entwickelt, deren Genehmigung durch das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg in wenigen Tagen zu erwarten sei. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich genügend BMW-Besitzer finden werden, die ihr Auto auch ohne Zuschuss nachrüsten wollen, um Fahrverboten zu entgehen, und bereit sind, dafür mehr als 3000 Euro auszugeben.

BMW: Neue Autos besser als Nachrüstung

Dr. Pley liefert die Katalysatoren für Mercedes und BMW an zwei Mercedes-Händler in der Region. Für Mercedes hat Dr. Pley bereits die Genehmigung erhalten; nach der Genehmigung für BMW wird der oberfränkische Abgasspezialist bei beiden Herstellern der bisher einzige Anbieter solcher Katalysatoren sein.

Eine BMW-Sprecherin sagte unserer Zeitung, man setze auf die Erneuerung der Flotte und biete für den Kauf eines Neuwagens eine Umweltprämie von bis zu 6000 Euro an. Die Nachrüstung dagegen führe zu Nachteilen beim Gewicht und beim Verbrauch. Auch Daimler zahlt solche Umweltprämien.

Es sei die freie Entscheidung selbstständiger Autohändler, gleichwohl eine Nachrüstung für BMW-Fahrzeuge anzubieten. Das gelte auch für Händler anderer Marken.