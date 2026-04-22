Diesel, E10 und Super – so teuer ist es mittags in Stuttgart

Pünktlich zur Mittagszeit schnellen die Spritpreise in Stuttgart nach oben – und halten dieses Niveau an vielen Stationen bis weit in den Nachmittag – über 10 Euro Unterschied pro Tank.
Wer mittags in Stuttgart an die Zapfsäule fährt, erlebt den Spritmarkt in seinem teuersten Moment: Pünktlich um 12 Uhr treiben die Tankstellenketten ihre Preise jeden Tag kräftig hoch – an einigen Stationen um bis zu 10 Cent pro Liter. Am Mittwoch gegen 14 Uhr gab es lediglich zwei Stationen im gesamten Einzugsgebiet, die noch E10 für unter 2 Euro verkauften.