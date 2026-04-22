Diesel, E10 und Super – so teuer ist es mittags in Stuttgart

Pünktlich zur Mittagszeit schnellen die Spritpreise in Stuttgart nach oben – und halten dieses Niveau an vielen Stationen bis weit in den Nachmittag – über 10 Euro Unterschied pro Tank.

Wer mittags in Stuttgart an die Zapfsäule fährt, erlebt den Spritmarkt in seinem teuersten Moment: Pünktlich um 12 Uhr treiben die Tankstellenketten ihre Preise jeden Tag kräftig hoch – an einigen Stationen um bis zu 10 Cent pro Liter. Am Mittwoch gegen 14 Uhr gab es lediglich zwei Stationen im gesamten Einzugsgebiet, die noch E10 für unter 2 Euro verkauften.

„12-Uhr-Regel“ als Rohrkrepierer Die „12-Uhr-Regel“ war eigentlich dazu gedacht, den Wettbewerb zu beleben und Preise zu drücken. Tatsächlich hat sich ein gegenläufiges Muster etabliert: Kurz vor 12 Uhr liegen die Preise am Tiefpunkt des Tages, um 12 Uhr ziehen vor allem die großen Ketten kräftig an – und halten dieses Niveau oft bis in den frühen Abend.

Der ADAC empfiehlt derzeit, am Morgen oder Vormittag kurz vor 12 Uhr zu tanken. Auch gegen Abend ist es normalerweise günstiger als mittags, da die Preise nach dem Peak nicht weiter steigen dürfen. Der Preisvorteil am Morgen gegenüber dem Abend beträgt etwa 2 Cent.

Tanken ist derzeit ein Reizthema. Foto: mauritius images

Diesel, Benzin und Super an Tankstellen im 10-Kilometer-Radius

Grundlage der Auswertung sind die Daten des Portals Tankerkönig, das Live-Tankpreise auf Basis der Meldungen der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe beim Bundeskartellamt bereitstellt. Tankstellen in Deutschland sind seit 2013 gesetzlich verpflichtet, jede Preisänderung binnen fünf Minuten zu melden.

Ausgewertet wurden Tankstellen in Stuttgart und im 10-Kilometer-Umkreis vom Stadtzentrum, etwa mit Fellbach, Esslingen, Leinfelden-Echterdingen, Gerlingen, Ditzingen, Kornwestheim und Korntal-Münchingen. Zur objektiven Einordnung wurde für jede Station der Mittelwert aus Super E5, E10 und Diesel gebildet.

Freie Tankstellen in Stuttgart günstiger (Stand, 22.4., 13.33 Uhr)

Mr. Wash an der Heilbronner Straße hat beim Diesel sogar um 1 Cent gesenkt und ist bei allen drei Sorten (vorläufiger Tagessieger) – mit einem Durchschnittspreis von 2,012 Euro pro Liter. Auf den weiteren Plätzen folgen ausschließlich freie Anbieter und Discounter – keine der großen Ketten schafft es in die Top 6:

Mr. Wash – Heilbronner Straße 309, Stuttgart – Super E5: 2,029 € – E10: 1,969 € – Diesel: 2,039 € (Ø 2,012 €)

SB Tankstelle – Weilstraße 105, Esslingen – Super E5: 2,079 € – E10: 2,019 € – Diesel: 2,069 € (Ø 2,056 €)

ORLEN Express – Augsburger Str. 740, Stuttgart – Super E5: 2,079 € – E10: 2,019 € – Diesel: 2,079 € (Ø 2,059 €)

Supermarkt-Tankstelle – Wannenrain 30, Esslingen – Super E5: 2,079 € – E10: 2,019 € – Diesel: 2,079 € (Ø 2,059 €)

RAN – Hedelfinger Str. 17, Stuttgart – Super E5: 2,089 € – E10: 2,029 € – Diesel: 2,089 € (Ø 2,069 €)

SCHARR-Tankstelle – Handwerkstraße 35, Stuttgart – Super E5: 2,079 € – E10: 1,999 € – Diesel: 2,129 € (Ø 2,069 €)

Die teuersten Tankstellen mittags in Stuttgart (Stand, 22.4., 13.33 Uhr)

Die höchste Preisgruppe stellt heute Mittag Shell. An 16 Shell-Stationen und einer Esso-Tankstelle im Auswertungsgebiet kostet der Liter Super E5 einheitlich 2,219 Euro, E10 2,159 Euro und Diesel 2,239 Euro – Durchschnittspreis 2,206 Euro pro Liter. Direkt dahinter folgen ARAL-Stationen, die beim Diesel mit 2,249 Euro zwar den absoluten Tageshöchstwert setzen, bei Benzin aber je einen Cent unter Shell liegen und so im Schnitt minimal günstiger sind (Ø 2,202 Euro). Eine geografisch verteilte Auswahl aus der am Mittag teuersten Gruppe:

ESSO – Immenhofer Str. 48, Stuttgart (Süd) – Super E5: 2,219 € – E10: 2,159 € – Diesel: 2,239 € (Ø 2,206 €)

Shell – Rosenbergplatz 7, Stuttgart (West) – Super E5: 2,219 € – E10: 2,159 € – Diesel: 2,239 € (Ø 2,206 €)

Shell – Obere Weinsteige 41, Stuttgart (Süd) – Super E5: 2,219 € – E10: 2,159 € – Diesel: 2,239 € (Ø 2,206 €)

Shell – Pforzheimer Str. 261, Stuttgart (Weilimdorf) – Super E5: 2,219 € – E10: 2,159 € – Diesel: 2,239 € (Ø 2,206 €)

Shell – Stuttgarter Str. 61, Ostfildern – Super E5: 2,219 € – E10: 2,159 € – Diesel: 2,239 € (Ø 2,206 €)

Es ist jederzeit möglich, dass sich die Daten durch Preissenkungen ändern und nicht mehr aktuell sind – etwa, wenn bestimmte Betreiber bemerken, dass sie zu teuer sind. Unten eine Tabelle mit Selbstaktualisierungsfunktion – angezeigt wird immer der teuerste Wert für Super (E5). Indem man die Spalte für eine der drei Kraftstoff-Sorten anklickt, kann man nach günstig und teuer sortieren:

Bis zu 21 Cent Unterschied pro Liter in Stuttgart

Zwischen Mr. Wash an der Heilbronner Straße und den teuersten Stationen liegen beim Diesel ganze 21 Cent pro Liter, bei E10 sind es 19 Cent und bei Super E5 ebenfalls 19 Cent. Für eine 50-Liter-Tankfüllung bedeutet das: Wer Diesel zum günstigsten statt zum teuersten Preis tankt, spart 10,50 Euro – pro Tankstopp. Auf ein durchschnittliches Fahrerjahr mit rund 15.000 Kilometern hochgerechnet sind das schnell mehrere hundert Euro Unterschied, die allein aus der Wahl der Tankstelle resultieren.

Dieser Artikel wurde mit KI-Unterstützung erstellt und gründlich von einem Redakteur überprüft. Die Tabelle ist verbindlich – Angaben im Fließtext ohne Gewähr für jeden Einzelfall. Datenstand: Mittwoch, 22. April 2026, 13.33 Uhr, jedoch mit permanenter Selbstaktualisierung in der Tabelle.