Die Bahn gibt 2024 Gas Bahn erneuert 2000 Kilometer Gleise und hunderte Bahnhöfe

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 2000 Kilometer Gleise und 2000 Weichen erneuern. Die Investitionen von DB, Bund und Ländern in die Schieneninfrastruktur summieren sich allein 2024 auf 16,4 Milliarden Euro.