1 Die Lakritze gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, unter anderem Ananas. Foto: Lakrids by Bülow

„Lakrids by Bülow" eröffnet in Ludwigsburg seinen 18. Store in Deutschland und bietet anfangs kostenfreie Kostproben an. Der dänische Hersteller expandiert aktuell weltweit.











Eine Neueröffnung gibt es am kommenden Donnerstag, 26. Juni, im Breuningerland in Ludwigsburg: Dann öffnet der Lakritz-Laden „Lakrids by Bülow“ seine Pforten. Das teilt der dänische Hersteller für Gourmet-Lakritze mit.