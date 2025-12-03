Junge Frauen wollen zurück an den Herd. Zumindest, wenn man den Follower:innenzahlen von Tradwives auf Social Media glaubt. Das können die doch nicht ernst meinen, oder?
Eine Frau Mitte Zwanzig steht am Herd. Sie trägt eine geraffte Blümchenbluse mit Spitzeneinsatz, darüber eine pastellfarbene Schürze, die Haare sind zum tiefsitzenden Knoten zusammengebunden. Mit einem besonnen Lächeln schiebt sie einen Auflauf in den Ofen. Ein Clip später bastelt sie mit ihren Kindern am Tisch, danach werden im Garten Kastanien gesammelt, um damit die Wäsche zu waschen – auf dem Gesicht immer noch das besonnene Lächeln. Es war nie weg.