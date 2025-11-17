Haftbefehl tastet sich langsam zurück auf die Bühne: Nach zwei Kurz-Auftritten in Osnabrück und Gießen stehen dieses Jahr noch vier weitere Clubshows an. 2026 sollen mindestens drei Festivals folgen - und ein fertiges Album hatte der Rapper eigentlich auch schon versprochen.

Nach dem extremen Erfolg seiner "Babo"-Dokumentation auf Netflix hat sich Haftbefehl (39) am vergangenen Wochenende zum ersten Mal wieder auf eine Bühne gewagt. Im Osnabrücker Club Alando Palais trat er in der Nacht zum Samstag vor etwa 2000 Fans auf. Der Auftritt dauerte nur 20 Minuten, dafür stand er am nächsten Abend direkt wieder auf der Bühne. In Gießen freute sich das Publikum über 15 Minuten mit dem Rapper.

Offenbar will Haftbefehl sich nach seinem Entzug - der laut eigener Aussage von Freitagnacht geglückt ist - langsam wieder an Bühnenauftritte herantasten. Sein Comeback läutet er mit weiteren Clubshows ein: So wird der Offenbacher am 21. November im Regensburger Velvet Club zu sehen sein, am 28. November im Baggi in Hannover, am 12. Dezember im Capitol in Hagen, sowie am 27. Dezember im Bochumer Eventcenter.

Bisher drei Festivaltermine 2026

Nächstes Jahr stehen aktuell drei Festivaltermine in Haftis Terminkalender: Am 28. Februar 2026 soll er beim 808 Zürich Vol. 3 spielen, unter anderem Neben Kool Savas und Genetikk. Vom 5. bis 7. Juni 2026 findet der World Club Dome in Frankfurt statt, auch hier wird Haftbefehl aller Voraussicht nach auf der Bühne stehen. Zwischen dem 31. Juli und dem 1. August 2026 ist der Rapper außerdem beim Turn Up Brmn neben Kollegen wie Gzuz und Bonez MC in Bremen zu erleben.

Das Comeback von Haftbefehl wird mit Spannung verfolgt, seit seine Netflix-Doku intime Einblicke in das Leben und Leiden des Rappers gegeben hat. Der Film endete damit, dass Haftbefehl - mehr oder weniger gegen seinen Willen - in eine Klinik gebracht wurde, um seine Kokainsucht zu bekämpfen. Bei seinem ersten Comeback-Konzert trat der Rapper nun mit einer Gesichtsmaske auf, die Nase und Mund verdeckte, und verkündete auf der Bühne, dass er clean sei: "Und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Scheiß auf Drogen!"

Wann es eine richtige Tour oder neue Musik von Haftbefehl geben wird, ist noch unklar. Anfang des Jahres hatte der Rapper auf Instagram eigentlich angekündigt, dass es 2025 drei neue Releases - darunter auch ein bereits fertiges Haftbefehl-Album - geben sollte.