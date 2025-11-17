Haftbefehl tastet sich langsam zurück auf die Bühne: Nach zwei Kurz-Auftritten in Osnabrück und Gießen stehen dieses Jahr noch vier weitere Clubshows an. 2026 sollen mindestens drei Festivals folgen - und ein fertiges Album hatte der Rapper eigentlich auch schon versprochen.
Nach dem extremen Erfolg seiner "Babo"-Dokumentation auf Netflix hat sich Haftbefehl (39) am vergangenen Wochenende zum ersten Mal wieder auf eine Bühne gewagt. Im Osnabrücker Club Alando Palais trat er in der Nacht zum Samstag vor etwa 2000 Fans auf. Der Auftritt dauerte nur 20 Minuten, dafür stand er am nächsten Abend direkt wieder auf der Bühne. In Gießen freute sich das Publikum über 15 Minuten mit dem Rapper.