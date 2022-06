Messerattacke in Esslinger Schule Polizei warnt vor dem flüchtigem Angreifer

Nach dem Messerangriff an der Esslinger Katharinenschule, bei der am Freitagmorgen zwei Menschen schwer verletzt worden sind, ist der Täter weiter auf der Flucht. Ist ein in der Innenstadt gefundenes Messer die Tatwaffe?