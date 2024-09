Diese Stars waren dabei: Almauftrieb: So feierten die Promis den exklusiven Wiesn-Auftakt

Der Startschuss für das Oktoberfest ist gefallen und auch die Promis haben am ersten Wochenende schon ordentlich gefeiert. Beim traditionellen Almauftrieb in der Käfer Wiesn-Schänke gaben sich einmal mehr die Schönen und Reichen die Ehre, darunter auch ein internationaler Superstar.

Seit Samstag fließt auf dem Münchner Oktoberfest wieder das Bier in Strömen. Absoluter Pflichttermin für die Prominenz: der Almauftrieb, mit Kinga Mathe als offiziellem Trachtenausstatter, in der Käfer Wiesn-Schänke, zu dem Evelyn und Philip Greffenius seit mehr als 25 Jahren einladen. Auch am gestrigen Sonntagabend folgten wieder zahlreiche Stars und Sternchen der Einladung, darunter auch "Gossip Girl"-Star Ed Westwick (37), der mit seiner Ehefrau Amy Jackson (32) in die bayerische Landeshauptstadt reiste und standesgemäß in Tracht gekleidet war. "Es ist wirklich verrückt hier! Wir freuen uns hier zu sein", so der Brite bei seiner Ankunft beim Event. "Die Atmosphäre ist unglaublich."

Oliver Pocher nutzt die Wiesn als "Singlebörse"

Unter den rund 1.000 Gästen war zudem Model und Sängerin Anna Ermakova (24), die Mutter Angela (56) als ihr Date mitbrachte. "Ich fühle mich sehr, sehr gut, hier zu sein und so viele Menschen zu treffen, zu essen und Bier zu trinken. Das ist kein normaler Tag für mich", erklärt sie der Nachrichtenagentur spot on news. "Ich habe so viel Spaß hier. In meinem Dirndl fühle ich mich sehr cool - vor allem mit meinen Cowboyboots."

Lesen Sie auch

Noch auf der Suche nach einem Date ist hingegen Comedian Oliver Pocher (46), der die Wiesn nach der Scheidung von Ex-Ehefrau Amira Aly (31) dieses Jahr zum ersten Mal wieder als Single besucht. "Es ist interessant", sagt Pocher und scherzt: "Es ist für mich eine reine Singlebörse: Gucken, was geht und nehmen, was kommt." Ex-Ehefrau und Podcast-Partnerin Alessandra Meyer-Wölden (41) kam hingegen in männlicher Begleitung zum Event - sie war mit ihrem neuen Partner Alexander Müller unterwegs.

Barbara Meier und Victoria Swarovski in eigener Trachtenkollektion

Aber nicht nur als Single- und Partnerbörse dient die Wiesn am Sonntagabend, sondern auch als Laufsteg für die Schönen und Reichen. Ex-"Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier (38) erschien gemeinsam mit Ehemann Klemens Hallmann (48) zum Almauftrieb und trug ein smaragdgrünes Dirndl ihrer eigenen nachhaltigen Kollektion mit Angermaier. Nachhaltigkeit sei für sie das wichtigste bei Tracht, so das Model: "Dirndl sind so ein traditionelles Kleidungsstück, das muss nachhaltig sein."

Ebenfalls in der eigenen Trachtenkollektion gekleidet, aber nicht im klassischen Dirndl, war Moderatorin Victoria Swarovski (31). Sie trug eine enganliegende braune Lederhose mit silbernem Charivari und ein dazu passendes Mieder, darunter eine langärmlige Spitzenbluse sowie einen braunen Ledermantel. Auch Ed Westwicks Ehefrau Amy entschied sich für ein Dirndl aus der Kollektion von Swarovski mit Krüger.

Im Fokus des Abends stand natürlich auch das leckere Essen. "Darauf freue ich mich heute am meisten, denn in Dubai gibt es leider nicht so wirklich gutes deutsches Essen, deswegen nutze ich das aus", verrät Georgina Fleur (34). Bier findet man hingegen nicht im Krug des Reality-Stars: "Ich habe gestern eine Maß getrunken, danach war mir echt schlecht. Heute lass ich das mit dem Bier und trinke stattdessen ein paar Krüge Champagner."

Auch Bayern-Stars feiern beim Almauftrieb

Weitere Gäste bei der Feier im Käfer-Zelt waren Ministerpräsidentengattin Karin Baumüller-Söder (51), Comedian Michael Mittermeier (58), Moderatorin Verena Kerth (43), Promi-Ehepaar Annemarie (46) und Wayne Carpendale (47), Reality-Star Evelyn Burdecki (36), Schauspielerin Claudelle Deckert (50), Sängerin Joelina Drews (28), Model Monica Meier-Ivancan (47), Cheyenne Ochsenknecht (24) mit Ehemann Nino und viele weitere. Auch einige aktuelle Stars des FC Bayern wurden im Zelt gesichtet: Manuel Neuer (38), Serge Gnabry (29) und Joshua Kimmich (29) tummelten sich unter den Gästen.