Nicht ganz eine Woche nach Start der diesjährigen Ausgabe von "Promi Big Brother" wird es erstmals richtig ernst. Am Sonntag wird eine Kandidatin oder ein Kandidat aus der Show gewählt.

Am vergangenen Montagabend ist "Promi Big Brother" in seine neueste Staffel gestartet. Viel ist in den ersten Tagen bereits passiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner des deutschen TV-Knasts wurden etwa schon zum Auftakt damit überrascht, dass auch Jimi Blue Ochsenknecht (33) einzog. Richtig ernst wird es für sechs Kandidatinnen und Kandidaten am heutigen 12. Oktober erstmals. Ein Promi muss in der Live-Sendung am Abend die Show verlassen.

Sie stehen auf der gefürchteten "Exit"-Liste Fürchten um die weitere Teilnahme an der Show müssen am Sonntag die scharfzüngige Désirée Nick (69), Designer Harald Glööckler (60), der aus "K11 - Kommissare im Einsatz" bekannte Michael Naseband (60), Schauspielerin Doreen Dietel (51), der Influencer Satansbratan und die TikTokerin Karina2you. Sie alle sind nominiert für einen möglichen Auszug.

"Damit stehen diese sechs Nominierten fest, aber dabei wird es nicht bleiben", sagte Moderatorin Marlene Lufen (54) an der Seite von Co-Moderator Jochen Schropp (46) am Ende der Sendung am Samstag. Zu Bildern der sechs Promis verkündete sie außerdem: "Morgen fliegt der oder die Erste raus."

Sat.1 zeigt die neue Folge ab 22:30 Uhr im TV, auch über Joyn ist die Show zu sehen. Auf der Webseite des Streamingdienstes wird angekündigt, dass "noch eine knallharte und offene Nominierung" ansteht, bevor die erste Person ausscheidet. Die bislang nicht gewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen demnach in der Live-Show den Promi nennen, der gehen soll.

Nach der Ausgabe vom Sonntag dürfte es dann Schlag auf Schlag gehen, schließlich muss die Promiriege vor dem Finale am 20. Oktober noch deutlich ausgedünnt werden.