Nicht ganz eine Woche nach Start der diesjährigen Ausgabe von "Promi Big Brother" wird es erstmals richtig ernst. Am Sonntag wird eine Kandidatin oder ein Kandidat aus der Show gewählt.
Am vergangenen Montagabend ist "Promi Big Brother" in seine neueste Staffel gestartet. Viel ist in den ersten Tagen bereits passiert. Die Bewohnerinnen und Bewohner des deutschen TV-Knasts wurden etwa schon zum Auftakt damit überrascht, dass auch Jimi Blue Ochsenknecht (33) einzog. Richtig ernst wird es für sechs Kandidatinnen und Kandidaten am heutigen 12. Oktober erstmals. Ein Promi muss in der Live-Sendung am Abend die Show verlassen.