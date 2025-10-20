Über zwei Wochen haben sie im Rohbau und in der Musterwohnung ausgeharrt. Am Montagabend fällt die Entscheidung: Wer wird die Gewinnerin oder der Gewinner der 13. "Promi Big Brother"-Staffel? Diese Stars sind noch im Rennen.
Eine besonders lebhafte Staffel neigt sich dem Ende zu. Vor dem Live-Finale der 13. Ausgabe der Reality-Show "Promi Big Brother" am Montagabend ab 20:15 Uhr live in Sat.1 und auf Joyn kommt hier ein Überblick über die sechs verbliebenen Containerbewohner, die um die Siegprämie von 100.000 Euro kämpfen. Wer hat am meisten überzeugt und damit den Sieg verdient?