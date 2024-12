Diese Stars sind dabei: Neuer Einblick in Produktion: Details zur vierten Bridgerton-Staffel

Der Streamingdienst Netflix hat neue Fotos aus der Produktion der neuen Staffel "Bridgerton" veröffentlicht. "Freut euch, denn es ist die Zeit der Freude und des Frohsinns", heißt es zu den Bildern eines Table Reads, bei dem sich die Schauspielerinnen und Schauspieler um einen Tisch versammelt haben und in Drehbücher vertieft sind. Die Erfolgsserie, die auf Julia Quinns (54) gleichnamiger Romanreihe basiert, wird ein weiteres Mal ein Mitglied der Familie Bridgerton und dessen Liebesgeschichte in den Mittelpunkt stellen.

So zeigt das erste Bild der Instagram-Reihe auch den Auserwählten: Luke Thompson (36) alias Benedict Bridgerton. Neben ihm ist die australische Schauspielerin Yerin Ha (29) zu sehen, die die neue Hauptrolle der Sophie übernimmt. Die Schnappschüsse des Casts geben zudem Aufschluss darüber, wer in Staffel vier erneut zu sehen sein wird: Auf den Fotos sind Adjoa Andoh (61, Lady Danbury), Ruth Gemmell (57, Violet Bridgerton), Martins Imhangbe (33, Will Mondrich), Hugh Sachs (60, Brimsley), Hannah Dodd (29, Francesca), Florence Hunt (17, Hyacinth) und Victor Alli (John Stirling).

Lesen Sie auch

Eine Rückkehr ist ebenfalls bereits gewiss: Der Publikumsliebling Jonathan Bailey (36), der als Anthony Bridgerton in Staffel zwei im Fokus stand, wird in der kommenden vierten Staffel zu sehen sein, wie er im August 2024 bestätigte. Während eines Gesprächs in der TV-Show "Late Night with Seth Meyers" verriet der Brite Mitte November, in der darauffolgenden Woche "mit der Familie wieder zusammenkommen", worauf er sich sehr freue. Teil dieser außergewöhnlichen Serie zu sein, sei für ihn eine "unglaubliche Sache".

Anthony Bridgerton fand in Kathani "Kate" Sharma seine große Liebe. In Staffel eins konnte Schwester Daphne (Phoebe Dynevor, 29) ihr Liebesglück mit dem Duke of Hastings finden, in der dritten Staffel ging dann Bruder Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) auf Liebessuche. Obwohl sein älterer und sein jüngerer Bruder nun beide glücklich sind, will Benedict in Staffel vier weiterhin nicht sesshaft werden - bis er auf dem Maskenball seiner Mutter eine bezaubernde Dame in Silber trifft.

Das ist über die Neuzugänge bekannt

Zu den neuen Rollen sind ebenfalls bereits Details bekannt. Yerin Ha wird die Rolle von Sophie Baek spielen, Kennern der Romanvorlage besser bekannt als Sophie Beckett. Der Name wurde für die Serie geändert, um die koreanischen Wurzeln der Darstellerin zu ehren. Ha wurde im vergangenen September über den offiziellen X-Account von Netflix per kurzem Video vorgestellt.

Neben Benedicts Herzensdame stoßen die Schauspielerinnen Katie Leung (37) und Isabella Wei (20), ebenfalls in den neuen Bildern zu sehen, sowie Michelle Mao (26) zum Cast. Vor allem "Harry Potter"-Fans dürfte Leung ein Begriff sein - sie spielte in der Romanverfilmung Ravenclaw-Schülerin Cho Chang. In "Bridgerton" wird sie Sophies Stiefmutter Lady Araminta Gun verkörpern, deren zwei Töchter Rosamund Li (Mao) und Posy Li (Wei) ebenfalls auf dem Heiratsmarkt sind.

"Zweimal verheiratet und zweimal verwitwet, hat Araminta zwei Mädchen, die in dieser Saison auf dem Heiratsmarkt debütieren, und fühlt den Druck, mindestens eine von ihnen zu verheiraten", heißt es in der Rollenbeschreibung. Araminta sei anspruchsvoll und unverblümt und reagiere nicht gut, "wenn irgendetwas - oder irgendjemand - ihr Ansehen in der Gesellschaft bedroht".

Während Posy vor allem durch ihre überfreundliche Art auffällt, hat Lady Aramintas älteste Tochter, die eitle und ehrgeizige Rosamund, sogleich ein Auge auf den "Künstler, Charmeur und Lebemann" Benedict Bridgerton geworfen. Für reichlich Drama zwischen den ungleichen Stiefschwestern Rosamund und Sophie ist also gesorgt. Über deutlich mehr Zeit vor der Kamera dürfen sich zudem die "Bridgerton"-Stars Emma Naomi und Hugh Sachs freuen. Deren Figuren Alice Mondrich und Brimsley wurden laut der Netflix-Ankündigung zu Hauptcharakteren befördert.

Drehort der neuen Staffel sind die Shepperton Studios in der Nähe von London. Mitte September wurde der Produktionsstart verkündet. Um die Serie optisch noch authentischer zu machen, entstand dort eine beeindruckende Kulisse, die sich laut Netflix auf rund 8.000 Quadratmetern erstreckt. Enthalten seien demnach ganze Straßenzüge im Regency-Stil.

Showrunnerin der achtteiligen Staffel ist Jess Brownell, gemeinsam mit Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica und Chris Van Dusen ist sie zudem im Team der ausführenden Produzenten. Im Juni 2024 deutete Jess Brownell einen möglichen Starttermin für Staffel vier in 2026 an. Dem "Hollywood Reporter" sagte sie: "Wir arbeiten daran, die Staffeln schneller herauszubringen, aber es dauert acht Monate, sie zu filmen und dann zu schneiden und in alle Sprachen zu synchronisieren. Also haben wir eine Art Zwei-Jahres-Tempo, wir versuchen, schneller zu werden, aber irgendwo in diesem Bereich." Die dritte Staffel wurde in zwei Teilen im Mai und Juni 2024 veröffentlicht.