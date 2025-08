1 "The Summit" bringt die Reality-Stars an ihre Grenzen. Foto: Prime Video

Mit "The Summit" bringt Prime Video frischen Wind ins Reality-Genre. Zwölf deutsche Promis stellen sich einem außergewöhnlichen Abenteuer - zu sehen ist das Ganze ab Ende September.











Prime Video hat den Starttermin von "The Summit" bekannt gegeben. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, startet die neue Reality-TV-Show am 26. September auf der Streamingplattform. In dem Format wagen sich zwölf deutsche Promis auf ein besonderes Abenteuer. Ziel ist ein Berggipfel in Neuseeland.