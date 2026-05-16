Diese Sportler sind es auch: David Beckham ist jetzt Milliardär

David Beckham hat als erster britischer Sportler die Milliardenmarke geknackt. Damit gehört er zu einem exklusiven Klub: Nur eine Handvoll Athleten hat Milliardärsstatus. Wer gehört dazu?

David Beckham (51) ist jetzt Mitglied eines höchstexklusiven Klubs: Laut der "Sunday Times Rich List 2026" gehört der ehemalige Fußballstar gemeinsam mit seiner Ehefrau Victoria (52) nun offiziell zum Kreis der Milliardäre. Ihr gemeinsames Vermögen wird aktuell auf rund 1,185 Milliarden Pfund (1,359 Milliarden Euro) geschätzt. Damit wird Beckham zum ersten britischen Sportler mit diesem Status.

Entscheidender Treiber war dabei nicht mehr seine aktive Fußballkarriere, sondern sein Business-Portfolio, darunter seine Beteiligung am MLS-Club Inter Miami CF, die Entwicklung rund um das Stadionprojekt Miami Freedom Park sowie Marken- und Werbedeals und Beteiligungen im Lifestyle- und Food-Segment.

Exklusiver Milliarden-Klub der Sportler

Damit hat es David Beckham in einen sehr elitären Kreis geschafft: Die Liste der Sportler, die Milliardäre sind, ist sehr klein. Der Basketballstar Michael Jordan (63) gilt als erster Milliardär der Sportgeschichte. Sein Vermögen stammt vor allem aus seinem weltweiten Deal mit Nike und jahrzehntelanger Markenpower nach der aktiven Karriere. "Forbes" schätzt Jordans Vermögen auf 4,3 Milliarden US-Dollar (3,7 Milliarden Euro).

LeBron James (41) ist einer der wenigen aktiven Sportler im Milliardenbereich. Das Vermögen des Basketballers basiert auf NBA-Gehältern, einem Lifetime-Deal mit Nike sowie Investments in Medien, Sport und Entertainment. Laut "Forbes" hat er ein Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar. Ebenfalls zum Kreis der Sport-Milliardäre gehört der frühere NBA-Star Magic Johnson (66) mit einem Vermögen von rund 1,5 Milliarden Dollar.

Der Schweizer Tennisstar Roger Federer (44) wurde durch einen einzigen Deal zum Milliardär: seine Beteiligung an der Schweizer Schuhmarke On. Dazu kommen jahrzehntelange Sponsorenverträge, unter anderem mit Rolex und Uniqlo. Das "Forbes"-Magazin führt ihn mit einem Nettovermögen von 1,1 Milliarden Dollar.

Je nach Berechnung werden auch Golfstar Tiger Woods (50) und Fußballikone Cristiano Ronaldo (41) oft zu den Sport-Milliardären gezählt. Beide liegen nahe oder knapp über der Milliardenmarke.