Diese Sportler sind es auch: David Beckham ist jetzt Milliardär

David Beckham hat als erster britischer Sportler die Milliardenmarke geknackt. Damit gehört er zu einem exklusiven Klub: Nur eine Handvoll Athleten hat Milliardärsstatus. Wer gehört dazu?
David Beckham (51) ist jetzt Mitglied eines höchstexklusiven Klubs: Laut der "Sunday Times Rich List 2026" gehört der ehemalige Fußballstar gemeinsam mit seiner Ehefrau Victoria (52) nun offiziell zum Kreis der Milliardäre. Ihr gemeinsames Vermögen wird aktuell auf rund 1,185 Milliarden Pfund (1,359 Milliarden Euro) geschätzt. Damit wird Beckham zum ersten britischen Sportler mit diesem Status.