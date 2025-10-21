Ab dem 4. November startet auf RTL+ die sechste Staffel von "Bachelor in Paradise". Nun ist auch bekannt, welche Singles sich diesmal auf die Suche nach der großen Liebe begeben - darunter David Jackson, der 2023 selbst als "Bachelor" die Rosen verteilte.

Der Kampf um die Rosen geht weiter: Am 4. November startet die sechste Staffel von "Bachelor in Paradise". Auch diesmal haben ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmer die Chance, die große Liebe zu finden. RTL hat nun die diesjährigen Single-Männer und -Frauen vorgestellt.

"Bachelor" David Jackson sucht wieder nach der Liebe Unter den Männern versucht unter anderem David Jackson (35) sein Glück. Vor zwei Jahren verteilte er selbst die Rosen als "Bachelor" und wählte damals Angelina Utzeri im Finale. Beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig (61) verriet er jedoch, mit der Zweitplatzierten Lisa Mieschke zusammen zu sein. Diese Beziehung endete im August vergangenen Jahres, wie die Polizistin bekanntgab.

Zu dem ehemaligen "Bachelor" gesellen sich Bennett Bacher (29), Ferry Pall (30), Jan Kelle (35), Mustafa "Musty" Yilmaz (32), Erik Hebbe (31) und Devin Dayan (20). Letzterer gewann im vergangenen Jahr das Format rund um Stella Stegmann (28), die Beziehung hielt jedoch nicht lange. Außerdem ist Max Adrio (35) dabei, der 2021 bei "Die Bachelorette" zu sehen war und ein Jahr später schon einmal an "Bachelor in Paradise" teilnahm. Auch Markus Kathrein (34), der 2023 in der Staffel mit "Bachelorette" Jennifer Saro (29) auftrat, ist dabei. Komplettiert wird der Cast von Lukas Baltruschat (31) und Jan Hoffmann (34), die 2022 um Sharon Battiste (33) buhlten. Hoffmann gewann damals, doch das Paar trennte sich im Mai 2024. Nach einem kurzen Liebes-Comeback folgte im Februar 2025 die endgültige Trennung.

Sie sind die "Bachelor in Paradise"-Kandidatinnen

Unter den Kandidatinnen sind diesjährige "Die Bachelors"-Teilnehmerinnen: Viktoria Stryczek (27), Michelle Bendig (32) und Viviane Tegtmeier (34). Letztere erreichte bei Rosenkavalier Felix Stein (33) das Finale, doch er entschied sich für die andere Finalistin. Auch Judith Diaz (30), die 2021 bei "Der Bachelor" teilnahm und im selben Jahr erstmals bei "Bachelor in Paradise" zu sehen war, wagt erneut ihr Liebesglück.

Ebenfalls schon mal bei "Bachelor in Paradise" zu sehen, war Michelle "Mimi" Gwozdz (31) aus der "Bachelor"-Staffel mit Niko Griesert (35). Larissa "Lissy" Korac (31), Nadia Gueli (27), Jessica Bahn (28) und Larissa Schulte (32), die 2024 um Dennis Gries (32) und Sebastian Klaus (37) buhlten, gehören ebenso zum weiblichen Cast. Abgerundet wird er durch Janine Christin Wallat (30) und Kristina Yantsen (32) aus der Staffel mit Daniel Völz (40). Letztere hatte damals das Rosenformat gewonnen.

Ur-"Bachelor" Paul Janke ist wieder dabei

Im vergangenen Jahr mussten Fans der RTL-Rosenformate auf "Bachelor in Paradise" verzichten. Nach der Pause kehrt die Show nun zurück - und mit ihr Ur-"Bachelor" Paul Janke (44). Wie schon zuvor wird er als Barkeeper im Paradies dabei sein. "Ihr Lieben, ihr habt es euch gewünscht. Wir haben euch erhört. [...] Es geht wieder ins Paradies, denn 'Bachelor in Paradise' ist zurück", verkündete der 44-Jährige bereits im August auf dem Instagram-Account der Show.