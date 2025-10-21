Ab dem 4. November startet auf RTL+ die sechste Staffel von "Bachelor in Paradise". Nun ist auch bekannt, welche Singles sich diesmal auf die Suche nach der großen Liebe begeben - darunter David Jackson, der 2023 selbst als "Bachelor" die Rosen verteilte.
