Diese Rolle spielt sie: Von AWZ zu GZSZ: Anna-Katharina Fecher neu im Kolle-Kiez

1 Anna-Katharina Fecher wird ab Ende September als Matilda Kaltenbach bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen sein. Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Vor zehn Jahren spielte sie bei "Alles was zählt" eine aufmüpfige Teenagerin, jetzt ist Anna-Katharina Fecher bald als neues Gesicht am Kolle-Kiez von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen.











Link kopiert



Im Herbst können sich "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Fans auf ein neues Gesicht im Kolle-Kiez freuen. Die Schauspielerin Anna-Katharina Fecher (35) hatte vor kurzem ihren ersten Tag am Set und wird ab 30. September als Matilda Kaltenbach in der RTL-Serie zu sehen sein. Sie spielt eine junge zielstrebige Anwältin, die von Marbella nach Berlin zieht und dort auf ihre Familie trifft - was für neue spannende Wendungen sorgt. Die 35-jährige Wahl-Berlinerin ist für RTL-Serienfans jedoch keine Unbekannte - vor circa zehn Jahren war sie bereits fester Teil von "Alles was zählt".