Am Sonntag beginnt die letzte Staffel von "Das Duell um die Welt". In den drei finalen Folgen treten Prominente erneut in spektakulären Challenges für Team Joko und Team Klaas an. Dann ist nach 13 Jahren Schluss.
Eine lange Reise neigt sich dem Ende zu: Am Sonntag startet die finale Staffel von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" bei ProSieben. Drei letzte Folgen gibt es jeweils sonntags ab 20:15 Uhr im TV und parallel auf Joyn zu sehen. Dann steht der Weltmeister fest. Derzeit herrscht noch Gleichstand: Das Team von Joko Winterscheidt (46) und das von Klaas Heufer-Umlauf (42) konnten jeweils 17 Folgen für sich entscheiden. Nun geht das Duell in die letzte Runde.