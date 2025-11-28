Am Sonntag beginnt die letzte Staffel von "Das Duell um die Welt". In den drei finalen Folgen treten Prominente erneut in spektakulären Challenges für Team Joko und Team Klaas an. Dann ist nach 13 Jahren Schluss.

Eine lange Reise neigt sich dem Ende zu: Am Sonntag startet die finale Staffel von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" bei ProSieben. Drei letzte Folgen gibt es jeweils sonntags ab 20:15 Uhr im TV und parallel auf Joyn zu sehen. Dann steht der Weltmeister fest. Derzeit herrscht noch Gleichstand: Das Team von Joko Winterscheidt (46) und das von Klaas Heufer-Umlauf (42) konnten jeweils 17 Folgen für sich entscheiden. Nun geht das Duell in die letzte Runde.

Palina Rojinski, Vanessa Mai und Mario Basler treten an Den Start macht am 30. November unter anderem Schauspielerin Palina Rojinski (40) für Team Klaas. In den USA springt sie aus einem Schlauchboot ins Ungewisse. Dennis und Benni Wolter machen sich für Team Joko auf den Weg zu einem traditionellen Festival nach Indien. Während sich Comedian Hazel Brugger (31) in Griechenland in eine Unterwasserhöhle begibt, testet Jens "Knossi" Knossalla (39) in Mexiko eine bewusstseinserweiternde Salbei-Pflanze.

In der Ausgabe vom 7. Dezember müssen sich Bassist "Evil" Jared Hasselhoff (54) und Schauspieler Axel Stein (43) in England jeweils einer Challenge stellen. Schlagerstar Vanessa Mai (33) reist nach Griechenland, Streamer und Podcaster Papaplatte (28) nach Schweden. Am 14. Dezember versucht Moderator Steven Gätjen (53), in Ungarn Punkte zu holen. Für Ex-Fußballer Mario Basler (56) geht es nach Österreich. Die "Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen (43) gibt in Frankreich ihr Bestes.

Aus nach 13 Jahren

Zu den finalen Folgen hatte Joko Winterscheidt laut "DWDL" bereits verraten: "Wir haben vielleicht auch manchmal ein bisschen mit angezogener Handbremse geplant, weil wir nicht wollten, dass die Sendung jetzt nicht proaktiv abgesetzt wird von jemand anderen, und wir haben uns auch manchmal ein bisschen zurückgehalten. [...] Das ist ja jetzt scheißegal, weil es ja nur noch drei Folgen sind."

Nach 37 Folgen und 13 Jahren schließt sich nun also das Kapitel "Das Duell um die Welt". Die erste Folge lief im Juli 2012 auf ProSieben. In den Anfangsstaffeln, damals noch unter dem Titel "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt", traten ausschließlich Joko und Klaas selbst gegeneinander an. 2014 ließ sich Joko etwa in Österreich lebendig begraben, während Klaas auf der Insel Tanna im Südwestpazifik einen aktiven Vulkan erklomm.

Seit 2018 treten stattdessen Prominente für die beiden Moderatoren rund um den Globus an. Dabei schrecken sie auch nicht vor den härtesten Aufgaben zurück.