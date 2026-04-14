Diese Projekte prägen die Region: Das sind die spannendsten Bauprojekte aus dem Rems-Murr-Kreis für die IBA’27

Nur noch ein Jahr bis zur Eröffnung der Internationalen Bauausstellung in Stuttgart und der Region. Die Hangweide in Kernen und ein visionäres Projekt in Schorndorf sind mit dabei.
Bei der jüngsten Präsentation der Internationalen Bauausstellung in Stuttgart und der Region vor wenigen Tagen – und gut ein Jahr vor der Eröffnung – war von der Stadt Fellbach und ihren ambitionierten Projekten als Beitrag für 2027 keine Rede. Kein Wunder nach dem Quasi-Ausstieg der Stadt am Fuße des Kappelbergs. Im Zuge der Sparpakete zur Haushaltskonsolidierung für 2026 hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung die Fellbacher Aktivitäten für die IBA’27 aus Kostengründen auf Eis gelegt.