Diese Ochsenknechts: Der verlorene Sohn kehrt in Staffel 4 zurück

Ein Tag im Februar 2025, es ist 16:34 Uhr. Zu einer dunkel dräuenden Musik wartet die Familie Ochsenknecht auf den verlorenen Sohn. "Jimi könnte jede Minute kommen", sagt Matriarchin Natascha (60). Er wollte schließlich schon um 16 Uhr da sein. Die erste Folge der vierten Staffel von "Diese Ochsenknechts" (ab 25. März 2025 bei Sky und Wow) startet gleich mit der wichtigsten Veränderung: Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist wieder dabei.

In der dritten Staffel der Doku-Soap hatte Jimi noch durch Abwesenheit geglänzt. Sein Clan gab seiner damaligen Freundin Laura-Marie Geissler (26) die Schuld für seine Abtrünnigkeit. Doch mittlerweile sind die Rennfahrerin und der Ochsenknecht-Spross wieder getrennt. Der Rückkehr in den Schoss der Familie steht also nichts mehr im Wege.

Lesen Sie auch

"Von einer erwachsenen Person habe ich anderes erwartet"

Doch noch ist lange nicht alles in Butter. Sie würde ihren Bruder "nicht zum Urlaub einladen" sagt Cheyenne Ochsenknecht (24). Sie befürchtet, dass Jimi die Versöhnung nur für die Kamera inszenieren könnte, um sein Image reinzuwaschen.

Auch Jimi Blue zeigt sich in einem Einzelinterview noch vorsichtig. Er erwartet, dass es zwischen ihm und seiner Mutter "schwer werden könnte". "Von einer erwachsenen Person habe ich anderes erwartet", sagt er über das Zerwürfnis mit seiner Mama.

Verdacht auf Schlaganfall bei Natascha Ochsenknecht

Doch bevor es zur Konfrontation kommt, springt die erste Episode von Staffel vier erstmal zurück in den Mai 2024. Natascha Ochsenknecht fährt mit dem Familienmanager Binh Nguyen in die Berliner Charité-Klinik. Verdacht auf Schlaganfall. Sie fühlt sich, als ob jemand auf ihrer Oberlippe stehe. Bei einem Videotelefonat war ihrem ältesten Sohn Wilson Gonzalez (34) aufgefallen, dass ihr Gesicht schief war.

Natascha Ochsenknecht tritt den "Gang zum Schafott" im Krankenhaus an. Doch die Ärzte geben Entwarnung. Es war wohl nur eine Nervenerkrankung. Ausgelöst wurde sie wohl durch eine verschleppte Lungenentzündung.

Cheyenne Ochsenknecht: Dinkel-Uschis und Dickpics

Die Lungenentzündung war ausgebrochen, als sich Natascha Ochsenknecht um ihre Enkel in Österreich gekümmert hat. Ihre Tochter Cheyenne lebt dort bekanntlich mit Gatte Nino Sifkovits auf einem Bauernhof. Wenn die Oma mal nicht da ist, ziehen Cheyenne und Nino Tochter Mavie (*2021) und Sohn Matteo (*2023) alleine groß. Dazu muss noch der Hof versorgt werden.

Anders als viele Zuschauer denken mögen, haben sie keine Hausangestellten, sagt Cheyenne Ochsenknecht. Weil sie ihre kleinen Kinder zu einer Tagesmutter gibt, bekomme sie schon mal Hassmails von empörten "Dinkel-Uschis". Außerdem muss sie sich mit männlichen Stalkern herumschlagen, die ihr ungefragt Dickpics schicken.

Ihre Jobs als Influencerin lässt Cheyenne Ochsenknecht da schon mal schleifen. Mit Manager Binh Nguyen fliegt sie aber von der Alm zu einem wichtigen Termin in Berlin. Bei der Fashion Week stellt sie ihre erste Modekollektion vor.

Wilson Gonzalez Ochsenknecht wird erstmals Vater

Novum in der vierten Staffel: Wilson Gonzalez zeigt dem Kamerateam und damit den Zuschauern erstmals seine Wohnung, in der er mit seiner öffentlichkeitsscheuen Freundin lebt. Dann lässt der Schauspieler die Bombe platzen: Er wird zum ersten Mal Vater.

Diese Nachricht ist in der Zeit zwischen Aufzeichnung und Ausstrahlung der neuen Folgen natürlich durch die Medien gegeistert. Auch, weil seine Schwester Cheyenne das Gerücht während eines Interviews bei der Fashion Week aus einem Impuls heraus bestätigte. Ansonsten nimmt uns Wilson Gonzalez in Staffel vier bei der Arbeit zu seiner neuen Serie "Späti" mit. Darin spielt er nicht nur die Hauptrolle, sondern ist auch hinter den Kulissen aktiv.

Wo bleibt Jimi Blue?

Und Jimi Blue Ochsenknecht? Der kommt in der ersten Folge übrigens nicht mehr an. In den kommenden sieben Episoden der Staffel ist er aber zu sehen. In Rückblenden werden wir erfahren, was er in den letzten Jahren so getrieben hat. Bis er dann wieder zu seiner Familie stößt.

Dass es eine emotionale Rückkehr wird, versteht sich bei den Ochsenknechts von selbst. In der Vorschau wischt sich Jimi Blue die eine oder andere Träne aus dem Gesicht.

Die acht Folgen der vierten Staffel von "Diese Ochsenknechts" laufen ab dem 25. März immer dienstags um 20:15 Uhr bei Sky One. Parallel ist sie ab diesem Termin bei Sky und dem hauseigenen Streamingdienst Wow zu sehen.