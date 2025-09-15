Diese Modelle sind jetzt angesagt: Clogs, Loafer und mehr: Diese Schuhe begleiten uns durch den Herbst

Von Wildleder-Clogs über Loafer bis hin zu Square-Toe-Boots: Diese Schuhtrends prägen den Herbst 2025. Diese fünf Modelle sind jetzt besonders angesagt. So kombiniert man sie am besten im Alltag.

Von den ersten kühlen Böen darf man sich nicht täuschen lassen, der Spätsommer ist noch nicht ganz vorbei. Und trotzdem nutzen Modefans die Gelegenheit, jetzt schon die spannendsten Schuhtrends für den Herbst 2025 auf die Straßen zu bringen. Von Retro-Clogs über Loafer bis hin zu Boots mit Square Toes: An diesen Modellen kommt in der neuen Saison niemand vorbei.

Zwar haben wir schon während der Fashion Weeks für Herbst und Winter 2025 einen Vorgeschmack auf die kommenden Styles bekommen, doch was damals noch wie der Herbst weit weg war, setzt sich nun auf den Straßen und in den Läden durch. Die Visionen der Designer werden Streetstyle-Realität. Egal ob man eher auf bequeme Flats, robuste Boots oder den Boho-Vibe von Slouchy Stiefeln setzt: Der Herbst hält für jeden Geschmack das passende Schuh-Update bereit.

Clogs sind der heimliche Liebling der Fashion-Szene

Wenn man diesen Sommer durch die Metropolen schlenderte, fiel eines sofort auf: Clogs waren überall. Flache Modelle, meist in Veloursleder oder Leder-Optik, etwa das klassische Boston-Modell von Birkenstock, trafen dort auf sommerliche Pyjama-Hosen, Spitzenstoffe und Boho-Details. Auch im Herbst sorgen die bequemen Schuhe für einen angesagten Homewear-Look: Robustes Veloursleder hebt sich perfekt von zarten Stoffen ab und bildet einen spannenden Kontrast zum romantischen Boho-Trend, der gerade so angesagt ist wie zuletzt in den 2010er Jahren.

Besonders wichtig: Gegensätze. Raues Leder zu Spitze, matte Naturfarben zu fließenden Silhouetten. Socken im Clog? Kein Fauxpas mehr, sondern ein Statement. Schon jetzt gilt: Clogs sind keine reinen Sommer-Schuhe, sondern haben mit neuen Materialien und dem richtigen Styling das Potenzial, auch im Herbst zum Favoriten zu werden.

Loafer sind die herbstlichen Klassiker

Der Loafer bleibt unser treuer Begleiter, im Herbst 2025 jedoch in neuen Silhouetten. Chunky-Sohlen, Plateaus oder weiche Wildleder-Versionen geben dem Klassiker ein Update. Sie sind im Herbst die Antwort auf die Frage: "Welcher Schuh funktioniert immer?"

Mit weißen Socken und Midirock entsteht ein cooler Retro-Vibe, während ein glatter schwarzer Loafer den Hosenanzug elegant abrundet. Ob zum Business-Look oder in der Freizeit: Loafer sind die Brücke zwischen Office und After-Work und damit ein echtes Must-have an unseren Füßen.

Kante zeigen mit Square-Toe-Boots

Im Herbst 2025 heißt es: Spitze adé, eckig olé. Square-Toe Boots mit Blockabsatz sind laut Fashion-Insidern die wohl vielseitigsten Schuhe der Saison. Die kantige Silhouette wirkt gleichzeitig elegant und modern.

Besonders beliebt sind knöchelhohe Modelle aus schwarzem Leder, die mit Wollhosen oder Strickkleidern harmonieren. Wer ein modisches Statement setzen will, wählt auffällige Farben wie Bordeaux oder Camel - perfekt für graue Herbsttage.

Boho Chic mit Slouchy- oder Knee-High Boots

Ob weiches Wildleder oder butterweiches Glattleder: Slouchy Boots mit locker fallendem Schaft bringen Bewegung in den Look. Zusammen mit langen Kleidern oder Boho-inspirierten Maxiröcken erzeugen sie eine entspannte, romantische Silhouette.

Auch klassische kniehohe Stiefel feiern ihr Comeback, gerne kombiniert mit Midikleidern oder als Kontrast zu einem cleanen Blazer. In warmen Erdtönen wie Cognac oder Mocha sind sie das perfekte Bindeglied zwischen Modern Bohemian Style und urbanem Chic.

Chunky Lug-Soles & Platform-Sneaker: Die alltagstauglichen Begleiter

Für alle, die es praktisch mögen, kommen 2025 Lug-Soles und Plateaus groß raus. Ob als Derby-Schuhe, Sneaker oder Stiefel: Die massiven Sohlen verbinden Komfort mit zurückhaltender Punk-Attitüde.

Besonders an regnerischen Herbsttagen zeichnen sie sich nicht nur durch ihre robuste Art aus, sondern sind auch absolut stylisch. Kombiniert mit einer gerade geschnittenen Jeans oder Anzughosen bringen sie den Cool-Girl-Effekt mit sich in den herbstlichen Look.