Diese Modelle sind jetzt angesagt: Clogs, Loafer und mehr: Diese Schuhe begleiten uns durch den Herbst

Von Wildleder-Clogs über Loafer bis hin zu Square-Toe-Boots: Diese Schuhtrends prägen den Herbst 2025. Diese fünf Modelle sind jetzt besonders angesagt. So kombiniert man sie am besten im Alltag.
Von den ersten kühlen Böen darf man sich nicht täuschen lassen, der Spätsommer ist noch nicht ganz vorbei. Und trotzdem nutzen Modefans die Gelegenheit, jetzt schon die spannendsten Schuhtrends für den Herbst 2025 auf die Straßen zu bringen. Von Retro-Clogs über Loafer bis hin zu Boots mit Square Toes: An diesen Modellen kommt in der neuen Saison niemand vorbei.