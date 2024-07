Taylor Swift macht ab dem 17. Juli mit ihrer gefeierten "The Eras Tour" in Deutschland Halt. Auch diese Megastars beehren in diesem Sommer das deutsche Publikum.

US-Popstar Taylor Swift (34) begeistert Europa derzeit mit ihrer "The Eras Tour". Jetzt müssen sich auch ihre deutschen Fans nicht mehr länger gedulden: Die Sängerin steht hierzulande ab dem 17. Juli für sieben Konzerte auf der Bühne. Für den Sommer haben sich einige weitere Topstars mit Deutschland-Shows angekündigt.

Pink

"Wegen der überwältigen Nachfrage ihrer Fans" kehrt Pink (44) mit ihrer "Summer Carnival"-Tour 2024 nach Deutschland zurück. Nach einem Auftritt in Brüssel am 14. Juli wird sie am 17. Juli in Leipzig auf der Bühne stehen. Am 19. Juli folgt ein Auftritt in der Mercedes-Benz Arena in Stuttgart, am 21. Juli dann eine Show im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Anfang Juli musste die US-Sängerin aus gesundheitlichen Gründen einen Auftritt in Bern absagen, in Kopenhagen stand sie ein paar Tage später aber wieder auf der Bühne. Die deutschen Fans können sich also auf die Auftritte freuen, die eine bunte Show mit Luftakrobatik und vielen Tänzern versprechen.

Taylor Swift

Die "The Eras Tour" von Taylor Swift ist eine "Reise durch die musikalischen Phasen" ihrer Karriere und so sind Lieder aus allen Studioalben Swifts zu hören. Die Sängerin wird am 17., 18. und 19. Juli in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen auftreten. Es folgen zwei Auftritte am 23. und 24. Juli in Hamburg (Volksparkstadion). Im Münchner Olympiastadion wird sie anschließend am 27. und 28. Juli zu sehen sein. Die US-Alternative-Rock-Band Paramore ist jeweils Vorband.

Swift startete ihre ausverkaufte Tournee am 17. März 2023 in Arizona. Seitdem ist sie Medienberichten zufolge die umsatzstärkste Tournee aller Zeiten. Der zugehörige Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" wurde zudem zum bislang umsatzstärksten Konzertfilm gekürt. Die letzte geplante Show - die 152. der Tour - ist am 8. Dezember in Vancouver.

Travis Scott

US-Rapper Travis Scott (33) wird seinen deutschen Fans ebenfalls mit Tourstopps gerecht. Nach einem Auftritt in der Barclays Arena am 16. Juli geht es für den Rapper weiter nach Köln, wo er am 20. Juli im RheinEnergieStadion performen wird. Es folgen Auftritte in Frankfurt am 26. Juli und 27. Juli.

Die Shows finden im Rahmen der "Utopia - Circus Maximus Tour" statt. Sein viertes Studioalbum "Utopia" veröffentlichte Travis Scott im Juli 2023 und ging mit ihm im selben Jahr bereits auf Nordamerika-Tour. Das Werk holte Goldstatus in Deutschland, mit über 34 Millionen Abrufen stellte er einen Rekord für den meistgestreamten englischsprachigen Act innerhalb einer Woche auf.

Rund drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres Albums "Music Of The Spheres" im Jahr 2021 wird die britische Pop-Rock-Band Coldplay um Sänger Chris Martin (47) mit "Moon Music" ihr neues Werk am 4. Oktober veröffentlichen. Die Single "feelslikeimfallinginlove" gab einen ersten Vorgeschmack und wird sicherlich auch im Rahmen der "Music of the Spheres Tour" zu hören sein.

Mit der Tour zu ihrem bisher aktuellsten Album begeisterten sie bereits im Sommer 2023, im Sommer 2024 geht es noch einmal für Shows nach Europa und auch nach Deutschland. Die Band wird Dreifachshows in Düsseldorf (20., 21. und 23. Juli, Merkur Spiel-Arena) und München (15., 17. und 18. August, Olympiastadion) spielen.

Justin Timberlake (43) meldete sich nach sechs Jahren und dem letzten Album "Man of the Woods" (2018) im März mit seinem neuen Album zurück. Mit seinem nunmehr sechsten Langspieler "Everything I Thought It Was" startete der ehemalige *NSYNC-Star seine Tournee bereits im Mai im kanadischen Vancouver.

Anschließend ging es unter anderem nach Los Angeles, Las Vegas oder New York. In Europa folgen nach Auftritten in Krakau die Konzerte in Berlin am 30. und 31. Juli in der Uber Arena. Auch in der Olympiahalle in München (21. und 22. August), in der Kölner Lanxess Arena (25. August und 26. August) und in der Hamburger Barclays Arena (4. September) wird Timberlake auf der Bühne stehen.

Die Aufregung war groß bei Adele-Fans, als die Ankündigung kam, dass die britische Sängerin für ganze zehn Open-Air-Konzerte nach München kommen und hier ihre einzigen Gigs 2024 in Europa spielen wird. Adele plant zwischen dem 2. und dem 31. August zehn Shows auf dem Messegelände in der bayerischen Hauptstadt (2., 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August). Dafür entsteht eigens ein Pop-up-Stadion mit Tribünen, Sitz- und Stehplätzen, das rund 80.000 Besucherinnen und Besuchern Platz bietet. Insgesamt werden etwa 800.000 Zuschauer erwartet.

Im Oktober und November kehrt Adele, die 2021 mit "30" ihr bis dato letztes Album veröffentlichte, dann für zehn Konzerte nach Las Vegas zurück, bevor sie ihre dortige Erfolgsreihe "Weekends With Adele" nach 100 Shows beendet.

Diese deutschen Musikstars geben sich die Ehre

Auch deutsche Musikstars sind in diesem Sommer noch auf der Bühne zu erleben. Roland Kaiser (72) befindet sich in den letzten Zügen seiner "50 Jahre - 50 Hits"-Jubiläumstournee mit Stopps etwa in Leipzig (19. Juli) oder Frankfurt am Main (20. Juli), danach lädt er zur traditionellen "Kaisermania"-Reihe nach Dresden am 26. und 27. Juli sowie am 2. und 3. August.

Die Erfolgsband Pur rund um Sänger Hartmut Engler (62) geht auf große Open-Air-Tournee. Geplant sind unter anderem Auftritte in München (20. Juli), Hamburg (27. und 28. Juli) oder Berlin (6. September). Die Konzert-Reihe steht unter dem Motto "Persönlich - Unter freiem Himmel". Präsentiert werden sollen neben den Songs vom aktuellen Album "Persönlich" auch die Hits aus 40 Jahren Bandgeschichte.

Der Berliner Musiker Peter Fox (52) ist ebenfalls auf Sommer-Tour. Im Mai 2023 veröffentlichte er mit "Love Songs" sein zweites Solo-Album rund 15 Jahre nach seinem Debütalbum "Stadtaffe". Er ist unter anderem dreimal in der Berliner Wuhlheide (26., 27. und 29. Juli), in Essen (31. August), Köln (10. und 11.9.) oder München (17.9) zu sehen.

Mark Forster (41) ist vom 19. Juli bis 18. August auf Open-Air-Tour, ebenso wie Sarah Connor (44) mit "A very special summer evening - My favorite Songs" (26. Juli bis 26. August) oder Pietro Lombardi von 21. Juli bis 20. Oktober. Den Herbst läuten auch die Scorpions ein. Für die Rockband, einer der großen musikalischen Exportschlager Deutschlands, stehen auf der "Love At First Sting"-Tour die Städte Nürnberg (11.9.), Hamburg (13.9.), Leipzig (15.9.), Köln (18.9.) und Frankfurt (20.9.) auf dem Programm.