1 Das Ziel bei der Verwendung hilfreicher Gadgets: Ruhe, Entspannung und Gelassenheit. Foto: Shutterstock/Michaelvbg

Mit dem Camper auf Reisen sieht man sich unausweichlich vor Herausforderungen gestellt. Da dürfen hilfreiche Gadgets nicht fehlen, die einem das Leben erleichtern. Hier gibt es die nützlichsten Gadgets im Überblick.

Reisen mit dem Camper verspricht Freiheit und spontane Abenteuer. Der mobile Alltag hält jedoch seine ganz eigenen Herausforderungen bereit. Clevere Camper-Gadgets sind hier die Lösung. Sie erleichtern die Reise ungemein und sorgen dafür, dass der Komfort nicht auf der Strecke bleibt. Die Übersicht zeigt, welche nützlichen Gadgets ins Wohnmobil, den Camping-Bus oder Wohnwagen gehören, damit man die Freiheit auf vier Rädern in vollen Zügen genießen kann.

Inhalt:

LED-Lichtschlauch

Ein wasserdichter und flexibler LED-Lichtschlauch kann rund um oder auch im Camper benutzt werden. Egal in welcher Situation – als praktische Campinglaterne oder für romantische Stimmung im Camper – hilft der Lichtschlauch weiter. Aufladen kann man ihn bequem per USB-Schnittstelle.

Camping-Lampe mit USB-Powerbank

Eine Camping-Lampe mit USB-Powerbank löst gleich zwei Probleme auf einmal. Sie spendet abends angenehmes, oft dimmbares warmweißes LED-Licht, das eine gemütliche Atmosphäre schafft. Gleichzeitig fungiert sie als integrierte Powerbank, die das Smartphone – je nach Kapazität – mehrfach aufladen kann, sodass der Akku auch unterwegs nicht so schnell schlappmacht. Dank flexibler Befestigungsmöglichkeiten, wie einem Karabiner oder magnetischer Haftung, lässt sie sich mühelos positionieren. Näheres zu Campinglampen gibt es hier nachzulesen.

Stirnlampe

Manchmal muss man einfach raus – selbst wenn es stockfinster ist. Ob der nächtliche Gang zum Sanitärbereich, das Nachfüllen von Strom oder die abendliche Hunderunde: Solche Situationen erfordern eine zuverlässige Lichtquelle, die nicht auf der Packliste fehlen sollte. Damit dabei beide Hände frei bleiben und man nicht im Dunkeln tappt, empfiehlt sich eine Stirnlampe als clevere Alternative zur herkömmlichen Taschenlampe.

Tragbares Solar-Ladegerät

Für Camper, die sich gerne länger fernab von Steckdosen aufhalten und deren kleinere Powerbanks an ihre Grenzen stoßen, bietet ein tragbares Solar-Ladegerät eine hervorragende Lösung. Schon mit etwas Sonneneinstrahlung lässt sich damit ausreichend Leistung generieren, um mobile Geräte zuverlässig aufzuladen. Kompakt genug für den Wanderrucksack und oft wasserabweisend, ist ein solches Panel ein verlässlicher Begleiter für nahezu alle Outdoor-Aktivitäten.

Aufladbares Feuerzeug

Für zuverlässiges Feuer bei jedem Wetter empfiehlt sich ein wiederaufladbares Feuerzeug als praktisches Gadget. Modelle mit einer robusten Silikonhülle erweisen sich als wind- und wasserdicht, wodurch sie für den Outdoor-Einsatz bestens geeignet sind.

Camping-Toaster

Für alle, die nicht auf ein knuspriges Frühstück verzichten möchten, ist der Camping-Toaster ein echtes Basic-Gadget. Sowohl auf jeder Gasflamme als auch über dem Lagerfeuer kriegt man damit sein Brot goldbraun.

Gewürzdosen-Set

Damit man auch im Urlaub nicht auf die geliebte Würze verzichten muss, sollte man sich den Gewürze-Organizer unbedingt anschaffen. Die meisten Modelle verfügen über einen Halter, um das Set sicher zu befestigen.

Faltbare Salatschüsseln

Ein Must-have, um Platz zu sparen: faltbare Salatschüsseln. Damit man genug Volumen für die Zubereitung der liebsten Gerichte hat und dabei wertvollen Stauraum nicht verliert, ist dieses Gadget ideal.

Campingtopf

Besonders praktisch sind Campingtöpfe, die man einfach an den Rucksack hängen kann. Mithilfe von Klappgriffen und einer Transporttasche ist ein Topf-Pfannenset für jeden Rucksack zu gebrauchen, um sich seine warme Mahlzeit unterwegs zuzubereiten.

Feuerstarter-Set

Ein Feuerstarter-Set ist ein elementares Gadget, um Feuer zu entfachen, ohne auf Gas oder empfindliche Technik angewiesen zu sein.

Aufrollbare Trinkflasche

Gerade beim Wandern oder Campen ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr entscheidend für das Wohlbefinden. Hier erweisen sich aufrollbare Trinkflaschen als besonders cleverer Durstlöscher. Sie punkten nicht nur durch ihr geringes Gewicht und ihre faltbare Form, die kaum Platz im Gepäck beansprucht. Dank eines integrierten Rückschlagventils ist zudem sichergestellt, dass kein Tropfen unerwünscht austritt.

Wasserflasche mit Filter

Ein anderer Weg, um unterwegs Platz und Gewicht zu sparen, sind Wasserflaschen mit Filter. Sie ermöglichen es, Wasser aus natürlichen Quellen wie Bächen oder Seen sicher trinkbar zu machen, indem sie Partikel, Bakterien und andere Verunreinigungen herausfiltern. Beim Kauf sollte man vor allem auf folgende Punkte achten: Filterleistung, -kapazität, Portabilität und Benutzerfreundlichkeit.

Trinkblase

Wer noch einen draufsetzen möchte und noch platzsparender unterwegs sein will, legt sich eine Trinkblase zu. Diese sind meist ergonomisch geformt, aus einem strapazierfähigen Material und verfügen über einen auslaufsicheren Verschluss.

Faltbarer Wasserkanister

Gerade in Campervans und kleinen Campingbussen, wo jeder Zentimeter Stauraum zählt, erweisen sich faltbare Wasserkanister als besonders pfiffige Lösung. Sie ermöglichen den komfortablen Transport und die flexible Nutzung des Wasservorrats, wobei ein integrierter Hahn die Handhabung erheblich vereinfacht.

Wash Bag

Das kompakte Gadget ermöglicht das Waschen von Textilien auch an Orten, wo die Bedingungen sonst suboptimal sind, sei es auf Campingplätzen oder abgelegenen Stellplätzen. Dank integrierter Noppen wird die Kleidung dabei effektiv und schonend gereinigt, und auch das Ausspülen gelingt unkompliziert.

Toiletten-Hocker

Wenn das mobile Heim über kein eigenes Badezimmer verfügt oder Zelter sich einen Hauch mehr Komfort wünschen, erweist sich ein Toiletten-Hocker als willkommenes Gadget. Gerade inmitten der Natur, wo der Toilettengang sonst schnell unbequem wird, bietet ein faltbarer Begleiter eine deutlich angenehmere Sitzgelegenheit. Er lässt sich platzsparend verstauen und transportieren, sodass auch abseits der Zivilisation ein gewisser Standard gewahrt bleibt. Hilfreiche Tipps zur Campingtoilette finden Interessierte hier.

Ausziehbare Wäscheleine

Ist die Wäsche frisch gewaschen, steht die Frage nach dem Trocknen an. Eine ausziehbare Wäscheleine erweist sich hier als besonders handliches Camping-Gadget. Während ein einfaches Band zwar auch seinen Zweck erfüllt, bietet eine solche einziehbare Leine den Vorteil, dass sie sich nach Gebrauch kompakt verstauen lässt. Die Befestigung ist dank robuster Haken flexibel an Bäumen, Fahrzeugen oder Gebäuden möglich.

Stautasche für die B-Säule

Im oft begrenzten Raum eines Wohnmobils zählt jeder Winkel. Eine Stautasche ermöglicht es, den Stauraum zwischen Sitz und B-Säule optimal zu nutzen, ohne dabei die Beweglichkeit der Sitze einzuschränken. Solch eine Tasche bietet Platz für allerlei Dinge, die man gerne griffbereit hat, aber nicht offen herumliegen sollen – von warmen Hüttenschuhen über Karten und Taschenlampen bis hin zu Regenschirmen oder dem Hunde-Equipment.

Schlüsselhalter

Im oft beengten Camperalltag kann die Suche nach dem Fahrzeugschlüssel schnell nerven. Ein fester Schlüsselhalter schafft hier Abhilfe: Einfach im Eingangsbereich angebracht, gibt er dem Schlüssel einen festen Platz.

Selbstklebendes Magnetband

Eine clevere Lösung, um im Camper Dinge ohne Bohren sicher zu befestigen. Ob für den Mülleimer an der Wand, kleine Utensilien in Reichweite oder zur Fixierung einer Toilettenklappe während der Leerung – selbstklebendes Magnetband ist ein praktisches Gadget und hält sicher, was halten soll.

Klebehaken

„Ohne Bohren“ ist auch das Motto bei diesem Gadget: Mit Klebehaken lassen sich Handtücher, Bademäntel oder Jacken stabil und griffbereit aufhängen.

Fußmatte für die Trittstufe

Die Trittstufe ist ein beliebter Sammelpunkt für Schmutz, der dann unweigerlich ins Innere gelangt. Eine Fußmatte schafft hier jedoch Abhilfe. Auch für Modelle mit elektrisch einfahrenden Trittstufen gibt es dabei Lösungen.

Auffahrkeile

Beim Camping ist die Suche nach dem perfekten Stellplatz oft mit der Herausforderung eines unebenen Untergrunds verbunden. Doch die Entscheidung zwischen einer ungemütlich schrägen Nacht oder einem aufwendigen Umparkmanöver lässt sich umgehen. Auffahrkeile sind hier das Stichwort: Mit wenigen Handgriffen sorgen sie für einen ebenen Stand des Fahrzeugs und damit für komfortablen Schlaf.

Frontscheiben-Abzieher

Ein Frontscheiben-Abzieher sollte zwar für jeden Autofahrer zum Inventar gehören, dennoch ist er grade beim Camping unentbehrlich. Grade morgens, wenn die Scheibe von innen beschlagen ist, kann es dank diesem Gadget sofort losgehen zur nächsten Etappe.

Air Tag

Im Campingalltag, wo Dinge gerne mal verloren gehen, sind clevere Ortungs-Tags Retter in der Not. Sie erleichtern das Wiederfinden von Schlüsseln und anderen wichtigen Gegenständen ungemein, indem sie nicht nur mit einer langen Batterielaufzeit punkten, sondern auf Anforderung auch ein deutliches Signal von sich geben. Manche Camper nutzen diese kleinen Helfer auch als Alternative zur GPS-Ortung im Wohnmobil, um den mobilen Untersatz im Fall der Fälle leichter wiederzufinden.

Feuerlöschspray

Für viele ist ein Feuerlöscher auf kleinem Raum zu sperrig. Ein kompaktes Feuerlöschspray ist hier die Lösung. Man kann es sowohl in einer Schublade als auch in der bereits erwähnten Stautasche für die B-Säule platzieren.

Allesöffner

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den größten Unterschied machen: Ein Schaltschrankschlüssel erweist sich als vielseitiger Helfer für den Campingalltag. Das kompakte Multifunktionswerkzeug vereint verschiedene Schlüsselformen und Werkzeuge in einem und sorgt dafür, dass man den passenden Zugang für Wasseranschlüsse, Schranken oder Türen stets griffbereit hat.

Panzertape

Wenn unterwegs mal etwas nicht nach Plan läuft, ist Panzertape der Alleskönner im Camping-Gepäck. Das robuste Klebeband erweist sich als unverzichtbarer Nothelfer für fast jede Situation, sei es die provisorische Reparatur einer gesprungenen Scheibe, die Verstärkung eines Vorzeltteppichs oder das temporäre Befestigen eines abgefahrenen Seitenspiegels.

Multifunktionsmesser

Ein Multifunktionsmesser gehört zur Grundausstattung eines jeden Campers. Ob ein Kabelbinder schnell gelöst werden muss, etwas abgeschnitten oder sogar abgesägt werden soll – das Gadget ist stets zur Stelle, wenn kleine Herausforderungen auf dem Plan stehen.

Handkettensäge

Für größere Angelegenheiten, bei denen das Multifunktionsmesser nicht weiterhelfen kann, springt die Handkettensäge in die Presche. Möchte man einen kleinen Baum fällen, oder Gestrüpp auf dem Weg entfernen, hilft eine Handkettensäge optimal weiter.

Faltbarer Campingstuhl

Ein faltbarerer Campingstuhl sorgt dafür, dass man für Bequemlichkeit nicht auf Stauraum verzichten muss. Das sinnvolle Gadget hält meist einer Belastung von 120 Kilogramm stand und lässt sich optimal platzsparend verstauen. Wer sich näher zu Campingstühlen informieren möchte, findet hier Inspiration.

Selbstaufblasbare Camping-Isomatte

Schlafen muss jeder. Gerade beim Camping ist erholsamer Schlaf wichtig, um Kräfte für den nächsten Tag zu tanken. Um sich die Puste zu sparen, sollte man daher auf eine selbstaufblasbare Isomatte setzen. Wichtig dabei ist, auf wasserdichte und reißfeste Modelle zu achten. Wer weitere Informationen zu Isomatten sucht, wird hier fündig.