Diese Filme sind im Rennen: Starbesuch am Lido: Julia Roberts feiert Festivalpremiere in Venedig

Das Programm der Internationalen Filmfestspiele von Venedig 2025 steht fest: Festivalleiter Alberto Barbera präsentierte am Dienstag die Auswahl der teilnehmenden Filme. Vom 27. August bis zum 6. September wird der Lido erneut zum Hotspot der Filmwelt - mit hochkarätig besetzten Produktionen, die zahlreiche Stars anziehen dürften.

Julia Roberts (57) wird mit ihrem neuen Film "After the Hunt" erstmals bei den Filmfestspielen von Venedig erwartet. In dem Thriller von "Challengers"-Regisseur Luca Guadagnino (53) spielt sie eine College-Professorin, die in einen Konflikt gerät, als eine Studentin einem Kollegen Übergriffigkeit vorwirft. Der Film läuft außer Konkurrenz - und markiert zugleich Roberts' Debüt auf dem roten Teppich am Lido.

George Clooney und Dwayne Johnson im Wettbewerb

Im Wettbewerb vertreten ist dagegen Julia Roberts' langjähriger Weggefährte George Clooney (64). In "Jay Kelly" verkörpert er einen fiktiven Filmstar, der gemeinsam mit seinem Manager - gespielt von Adam Sandler (58) - durch Europa reist. Clooney war bereits im vergangenen Jahr bei den Filmfestspielen zu Gast und zeigte sich dort gemeinsam mit Ehefrau Amal (47) auf dem roten Teppich.

Auch Dwayne Johnson (53) kommt nach Venedig. Seine Filme sind auf renommierten Festivals sonst kaum zu sehen - "The Smashing Machine" bildet da eine Ausnahme. In dem Biopic spielt der frühere Wrestling-Star den realen Ex-Wrestler und MMA-Kämpfer Mark Kerr (56). Die Rolle gilt als bislang größte schauspielerische Herausforderung für Johnson, der einst als "The Rock" berühmt wurde.

Jude Law als Präsident Putin

Mit Spannung wird "The Wizard of the Kremlin", der neue Thriller von Olivier Assayas (70), erwartet. Im Zentrum steht der Aufstieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) - erzählt aus der Perspektive eines fiktiven Beraters. Jude Law (52) schlüpft in die Rolle des Präsidenten, an seiner Seite spielen Alicia Vikander (36) und Paul Dano (41).

Ebenfalls hochkarätig besetzt ist "Father Mother Sister Brother", das neue Werk von Jim Jarmusch (72). Mit dabei: Cate Blanchett, Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling und Vicky Krieps.

Auch eine neue "Frankenstein"-Adaption von Kultregisseur Guillermo del Toro (60) ist im Wettbewerb vertreten. "Saltburn"-Star Jacob Elordi (28) schlüpft in die Rolle des Monsters, während Oscar Isaac (46) seinen Schöpfer Dr. Frankenstein verkörpert.

Holen Giorgos Lanthimos und Emma Stone den nächsten Löwen?

2023 gewann Giorgos Lanthimos (51) mit "Poor Things" den Goldenen Löwen von Venedig - in diesem Jahr könnte ihm das Kunststück erneut gelingen. Der griechische Regisseur schickt seinen neuen Film "Bugonia" ins Rennen. In der Hauptrolle: erneut Emma Stone (36), mit der Lanthimos bereits zum vierten Mal zusammenarbeitet.