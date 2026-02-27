Diese Eisdielen öffnen schon: „Wir stehen in den Startlöchern“

Der Februar zeigt sich von seiner milden Seite: Nach kalten Wochen voller Regen werden jetzt bis zu 19 Grad erwartet. Wo es im Raum Leonberg passend leckere Kugeln Eis gibt.

Der Frühling klopft an – zumindest für ein paar Tage. Mit viel Sonne und milden Temperaturen lockt jetzt der Februar in seinen letzten Tagen die Menschen nach draußen. Und wenn das Wetter aus dem Winterschlaf erwacht, wächst auch die Sehnsucht nach einer Kugel Eis. Einige Eisdielen rund um Leonberg sind zwar noch in der Winterpause – aber nicht alle. Ein Überblick.

Café Da Luana in Weil der Stadt Seit der vergangenen Woche ist Antonella Leitao mit ihrem Café Da Luana zurück aus der Winterpause. „Es ist schon viel los, obwohl das Wetter zuletzt noch schlecht war“, sagt sie erfreut.

In den kommenden Monaten dürfte es kaum ruhiger werden im Café in Weil der Stadt: Ihr Bacio-Eis wurde kürzlich auf der größten Eismesse Deutschlands als bestes seiner Art ausgezeichnet. Zudem zählt das Café Da Luana nun offiziell zu den 100 besten Eisdielen des Landes.

Eisdielen in Leonberg: Zoe Ice & More und Giulia Ice & More

Auch die Familie Vraka, Inhaber von Zoe Ice & More, freut sich über die ersten warmen Tage. Ihr Eiscafé im Leo-Center in Leonberg ist ganzjährig von Montag bis Samstag zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet.

Gegenüber in der Römerstraße betreibt die Familie zudem das Giulia Ice & More. Dieses öffnet in dieser Woche ebenfalls – allerdings flexibel je nach Wetterlage. Wer Lust auf Eis hat, schaut am besten spontan vorbei.

Die Eiserei in Rutesheim öffnet früher

Aufgrund des Frühlingseinbruchs öffnet auch die Eiserei in Rutesheim ihre Türen. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt der Betreiber Peter Rebmann. Geöffnet war bereits am Mittwoch und Donnerstag, ebenso ist der Freitag gesetzt – jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Eiscafé und Pizzeria Veneto in Korntal-Münchingen

Paolo Vidotto vom Eiscafé und Pizzeria Veneto in Korntal-Münchingen verkündet: „Die Eissaison fängt heute an, meine Vitrine ist gefüllt.“ Eis gibt es bei ihm jetzt von Montag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr, ebenso sonntags von 15 bis 21 Uhr.

Das Eiscafé mit gläserner Produktion hat bereits geöffnet: Die Eisliebe in Korntal. Foto: Simon Granville

Eisliebe in Korntal

Bereits seit Anfang Februar versorgt die Eisliebe in Korntal ihre Kundschaft wieder mit kühlen Köstlichkeiten. Die Eisdiele hat montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und am Wochenende von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Mittwoch ist dort Ruhetag.

Eiscafé Pizzeria Pavione in Hemmingen

Die frühlingshaften Temperaturen lösen auch in Hemmingen Eislaune aus. Deshalb hat das Eiscafé in der Pizzeria Pavione in dieser Woche geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 12 bis 22 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 13 bis 21 Uhr. Dienstag ist Ruhetag.

Dieser Artikel wurde am 27. Februar aktualisiert.