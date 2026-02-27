Diese Eisdielen öffnen schon: „Wir stehen in den Startlöchern“

Der Februar zeigt sich von seiner milden Seite: Nach kalten Wochen voller Regen werden jetzt bis zu 19 Grad erwartet. Wo es im Raum Leonberg passend leckere Kugeln Eis gibt.
Der Frühling klopft an – zumindest für ein paar Tage. Mit viel Sonne und milden Temperaturen lockt jetzt der Februar in seinen letzten Tagen die Menschen nach draußen. Und wenn das Wetter aus dem Winterschlaf erwacht, wächst auch die Sehnsucht nach einer Kugel Eis. Einige Eisdielen rund um Leonberg sind zwar noch in der Winterpause – aber nicht alle. Ein Überblick.