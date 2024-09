König Frederik X. (56) und Königin Mary von Dänemark (52) kündigen ihren "Antrittsbesuch in Deutschland" an.

"Nach den Staatsbesuchen in Schweden und Norwegen im Frühsommer werden der König und die Königin im Oktober ihre Reise in die Nachbarländer Dänemarks fortsetzen", schreibt der Palast auf der Homepage und in Social-Media-Posts.

Demnach wird das dänische Königspaar im Oktober nach Deutschland kommen. "Am 21. und 22. Oktober werden der König und die Königin zu einem Antrittsbesuch in die deutsche Hauptstadt Berlin und zur dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein reisen", so die konkreten Reiseziele.

Dänemark und Deutschland seien durch eine "starke grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, ökologischer Wandel und Sicherheitspolitik eng miteinander verbunden", heißt es in der Ankündigung weiter.

21. und 22. Oktober in Berlin und Schleswig-Holstein

Am 21. Oktober werden Mary und Frederik von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (62) in Berlin empfangen. Anschließend steht ein Besuch des Reichstagsgebäudes auf dem Programm. Dort wird das Königspaar von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (56) empfangen. Anschließend wird das 25-jährige Bestehen des "nordischen Botschaftskomplexes" in der deutschen Hauptstadt gefeiert. Der Berlin-Besuch wird laut Mitteilung "mit einem offiziellen Abendessen des Präsidentenpaares im Schloss Bellevue abgerundet".

Am 22. Oktober werden der König und die Königin Schleswig-Holstein und die dänische Minderheit vor Ort besuchen. "Der Besuch unterstreicht die enge Verbundenheit mit der dänisch-sprachigen Bevölkerung und unterstützt die konkrete Zusammenarbeit über die Grenze hinweg, insbesondere im Zusammenhang mit dem grünen Wandel", lässt der Palast verlauten. Geplant sind demnach "Besuche in Kiel und Flensburg, die Eröffnung einer Energiekonferenz und ein Besuch in Dannevirke". Der Besuch des Königspaares in Schleswig-Holstein wird mit einer Veranstaltung mit der dänischen Minderheit im Flensburger Haus abgeschlossen.

Weitere Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Mary und Frederik sind seit 20 Jahren verheiratet

Der damalige Kronprinz Frederik und die bürgerliche Mary Donaldson lernten sich im Jahr 2000 am Rande der Olympischen Spiele in Sydney, Australien, kennen. Vier Jahre später, am 14. Mai 2004, gab sich das Paar in Kopenhagen, Dänemark, das Jawort.

Sie haben vier gemeinsame Kinder - Kronprinz Christian (18), Prinzessin Isabella (17) sowie die Zwillinge Prinz Vincent und Prinzessin Josephine (13). Nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe (84) wurde Frederik am 14. Januar 2024 zum König Dänemarks gekrönt.