Die Fashion-Profis machen es vor: Mit schwarzen Sneakern ist man in diesem Herbst und Winter modisch up to date.

Diesen Herbst kehren zwei Schuh-Modelle zurück, die sicher jeder von uns schon einmal im Schuhschrank hatte: Chucks und Vans. Schwarze Sneaker sind im Herbst und Winter absolute Must-haves!















Nachdem nun ziemlich lange weiße Sneaker das Nonplusultra für viele Mode-Profis waren, kehrt diesen Herbst eine Sneaker-Farbe zurück, die um einiges pflegeleichter ist. Immer mehr Fashionistas tragen jetzt schwarze Sneaker und bringen damit zwei klassische Schuh-Modelle zurück in die Garderobe, die wir sicher alle schon einmal im Schrank hatten.

Vans und Chucks sind zurück

Die Rede ist natürlich von schwarzen Sneakern von Vans und schwarzen Chucks von Converse. Diese beiden Schuh-Modelle verpassen dem Herbst-Look ein stylisches Upgrade. Durch ihren zeitlosen Style fügen sie sich in jede Art von Outfit ein - ob der Anzug mit Hemd und Krawatte oder auch der angesagte Y2K-Jeansrock. Das Besondere an den beiden Schuh-Klassikern: durch ihr zeitloses Design wirken sie total neutral und können von allen Geschlechtern problemlos in den jeweiligen Look integriert werden.

Die perfekte Ergänzung zum Basic-Look

Schwarze Sneaker sind die perfekte Ergänzung für stylische Basic-Looks: Modemädchen und Influencerinnen wie Emelie Lindmark kombinieren die Schuh-Klassiker am liebsten zu schlichten Farben wie Schwarz, Grau und Weiß. Eine Oversize-Jeansjacke rundet den Look ab und sorgt mit ihrem Denim-Blau für ein wenig Farbe im Basic-Look. Ein klassischer Style, der auch 2022 auf Trendbewusstsein hindeutet.

Wir sehen also: Schwarze Sneaker bilden im Alltag die perfekte Basis für ein schlichtes, aber gleichzeitig klassisches Styling. Ein Paar davon sollte daher in keinem Kleiderschrank fehlen.

All-in-Black-Look mit schwarzen Sneakern

Besonders gut fügen sich schwarze Sneaker neben schlichten Basic-Outfits auch in einen zurückhaltenden Monochrom-Look ein. Damit ist man nicht nur im Alltag, sondern auch für abendliche Events perfekt angezogen. Wer im Herbst und Winter in schwarze Sneaker investieren möchte, wird aber nicht nur bei Converse und Vans fündig. Labels wie Off-White sowie traditionelle Modehäuser wie Givenchy bieten ihren Kunden dieses Jahr ebenfalls Schuh-Modelle in Schwarz an.

Auf der einen Seite stechen die Schuhe der bekannten Modemacher durch ein futuristisches Design heraus, auf der anderen Seite gibt es für Liebhaber und Liebhaberinnen von Retro-Vibes auch schwarze Sneaker-Modelle zu kaufen, die an den Style vergangener Jahrzehnte erinnern. Schwarze Sneaker sind um einiges vielfältiger als gedacht!